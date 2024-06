TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 20 giugno 2024

TvBlog anche oggi, 20 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 20 giugno 2024: canali generalisti

Rai 1 – EURO 2024: Spagna – Italia (20:35) in diretta da Gelsenkirchen. Telecronaca di Alberto Rimedio, Commento tecnico di Antonio Di Gennaro. A bordo campo Tiziana Alla, Interviste di Andrea Riscassi, Pitch View studio a cura di Alessandro Antinelli, Daniele Adani e Andrea Stramaccioni

Italia 1 – Tutti pazzi per l’oro (ore 21:30) Da poco divorziati, Finn e Tess si ritrovano loro malgrado, a collaborare alla ricerca di un tesoro chiamato la “Dote della Regina”.

I programmi della sera in tv, 20 giugno 2024: canali tematici

IRIS (ch. 22) – Civiltà perduta (film, 21:25) : La vera storia dell’esploratore Percy Fawcett che esploro’ le regioni della foresta amazzonica alla ricerca di un’antica civiltà.

I programmi della sera in tv, 20 giugno 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Ma cosa ci dice il cervello? (film, 21:15) Riccardo Milani dirige Paola Cortellesi e un super cast nella commedia campione d’incassi. Giovanna mette le sue abilita’ di agente segreto al servizio degli amici per vendicarli.

