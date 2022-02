Debutta oggi domenica 13 febbraio su Sky e NOW la prima stagione di Professor Wolfe, serie tv crime, non a caso trasmessa da Sky Investigation in Italia e da Sky Max nel Regno Unito (con il semplice titolo di Wolfe). La serie è una produzione originale Sky UK girata nel nord ovest dell’Inghilterra a Salford, composta da 6 episodi e sviluppata da Paul Abbott già dietro i successi di Shameless (che ha avuto un famoso adattamento britannico) e No Offence.

Professor Wolfe, la trama

Un poliziesco con il giusto tocco di british humor è la formula di Professor Wolfe, nuova creazione di Paul Abbott già autore di Shameless, nella sua versione originale inglese. Il protagonista è Wolfe Kineth uno stimato professore di scienze forensi considerato tra i migliori investigatori del Regno Unito. Un uomo brillante ma imprevedibile, spesso fuori dagli schemi ma che alla fine riesce sempre a risolvere le indagini e portare a casa il risultato. E per questo tutto gli viene perdonato.

Kineth risolve tutti i crimini che gli si presentano davanti nell’arco delle sei puntate, mettendo insieme una sfilza di successi insieme al suo team, con un gusto per il macabro che non fa mai male. Ma se nella vita professionale è un genio, in quella privata fatica a trovare un equilibrio non riuscendo a tenere insieme i pezzi della sua esistenza complessa. Un tratto questo un po’ troppo abusato nella filmografia e serialità contemporanea.

Professor Wolfe, il cast

Wolfe Kinteh, protagonista assoluto della serie disponibile su Sky e che porta anche il suo titolo, è interpretato da Babou Ceesay visto nel film Rogue One in precedenza. La squadra che lo affianca è composta da diversi volti noti delle produzioni britanniche e non solo come la vice Maggy interpretata da Naomi Yang (vista in Brave New World), la veterana Dot (Amanda Abbington che ha recitato tra gli altri anche in Sherlock), la giovane recluta Dominique, interpretata da Shaniqua Okwok (vista in It’s A Sin).

Christine Tremarco è invece Betsy Chambers un’amica di vecchia data di Wolfe che lo aiuta nelle indagini. Natalia Tena, vista in Harry Potter e Game of Thrones, interpreta Valerie compagna del protagonista con cui ha avuto la figlia Flick interpretata da Talitha Wing.

Professor Wolfe, la programmazione su Sky

La serie tv è disponibile ogni domenica con 2 episodi su Sky Investigation (canale 114 di Sky) in onda alle 21:15 ma disponibile on demand fin dal mattino, dal13 febbraio. Professor Wolfe è composta da 6 episodi con il finale di stagione previsto quindi il 27 febbraio.

Professor Wolfe, una clip in anteprima

Professor Wolfe il trailer

Professor Wolfe le immagini della serie

Professor Wolfe, dove la trovo in streaming?

In Italia la serie è disponibile con episodi settimanali in streaming su NOW, dove sarà poi disponibile il cofanetto completo di sei episodi come per tutte le serie tv Sky.

Professor Wolfe è stato rinnovata?

La serie di Sky non è ancora stata rinnovata per una seconda stagione nonostante sia stata rilasciata lo scorso settembre nel Regno Unito. Considerando la natura crime-procedurale potrebbe sia essere rinnovata che chiudere dopo questo primo ciclo da sei episodi.