A Febbraio 2022 su Sky ampio spazio alle produzioni internazionali con l’arrivo de L’Indice della Paura con Josh Hartnett e con il giallo inglese ambientato nei primi anni del fascismo Hotel Portofino ambientato proprio sulla Riviera Ligure. Per gli amanti dei crimini da non perdere l’arrivo delle puntate inedite della stagione 22 e poi della stagione 23 di Law & Order: SVU su Sky Investigation.

Sky e NOW Febbraio 2022: le serie tv in partenza

Scopriamo insieme le novità che ci aspettano a Febbraio 2022 su Sky e NOW in streaming tra nuove serie tv e graditi ritorni:

1 Martedì

Trust Me s.1 e dal 15 febbraio s.2 (serie già rilasciata da TimVision)

4 Venerdì

Law & Order SVU s.22B Sky Investigation

7 Lunedì

Vigil – Indagine a Bordo Sky Atlantic: miniserie BBC con al centro un ispettore di polizia scozzese, chiamata a indagare su una morte misteriosa all’interno di un sottomarino missilistico a propulsione nucleare, avvenuta dopo la scomparsa di un peschereccio scozzese.

9 Mercoledì

Tell Me A Story s.2 Sky Serie: torna la serie che rilegge in chiave dark le favole, in questa stagione protagoniste tre principesse Aurora de La bella Addormentata nel Bosco, Belle e Cenerentola.

13 Domenica

Professor Wolfe s.1: creata da Paul Abbott, un crime con al centro un patologo brillante ma imperfetto abile nel risolvere casi, meno nel suo privato.

18 Venerdì

The Fear Index – L’Indice della Paura Sky Atlantic: miniserie thriller tratta dal romanzo di Robert Harris; il dottor Hoffman (interpretato da Josh Hartnett) è un genio informatico che ha sviluppato un sistema guidato dall’intelligenza artificiale che sfrutta i timori dei mercati finanziari per dar vita a grandi rendimenti, ma le cose non vanno come aveva programmato e qualcuno si introduce in casa per distruggerlo.

19 Sabato

Affari Segreti di Damigelle Sky Serie: un thriller con al centro tre amiche la cui vita cambia quando arriva un estraneo nella loro esistenza e tra bugie e risate si insinua uno stalker; adattamento del romanzo di Elizabeth Coleman.

25 Venerdì

Law & Order: SVU s.23 Sky Investigation

28 Lunedì

Hotel Portofino s.1 Sky Serie, giallo inglese sulla riviera ligure negli anni ’20 con Natascha McElhone nei panni della figlia di un ricco industriale che arriva in Riviera per aprire un hotel all’inglese a Portofino.

Sky e NOW Febbraio 2022, le serie tv che proseguono

Come ogni mese anche a Febbraio facciamo il punto sulle serie tv iniziate nelle scorse settimane e che proseguono (o magari terminano) sui canali Sky dedicati alle serie tv e su NOW in streaming, con i cofanetti completi e le puntate che restano poi a disposizione on demand. E a gennaio sono arrivate come cofanetto on demand le serie tv Terminator: The Sarah Connor Chronicles e Saving Hope; a febbraio sono in pausa le serie tv di Chicago Fire, PD e Med:

And Just Like That finale giovedì 3 febbraio in versione originale, finale doppiato sabato 12 febbraio

finale giovedì 3 febbraio in versione originale, finale doppiato sabato 12 febbraio Private Eyes s.5 finale domenica 6 febbraio

s.5 finale domenica 6 febbraio Christian s.1 finale di stagione l’11 febbraio

s.1 finale di stagione l’11 febbraio Fantasy Island s.1 termina il 21 febbraio (la serie è stata rinnovata)

s.1 termina il 21 febbraio (la serie è stata rinnovata) Martedì prosegue Carter 2 su Sky Investigation

2 su Sky Investigation Domenica notte prosegue Euphoria s.2 in versione originale, il lunedì doppiata

Sky e NOW Febbraio 2022 le serie oltre la fiction

A Febbraio, tranne la pausa della settimana di Sanremo, prosegue la nuova stagione di Italia’s Got Talent 2022 con 3 appuntamenti il mercoledì sera, così come prosegue Masterchef Italia 11 che però, come da tradizione, non si ferma e va in onda anche contro Sanremo.

Il 9 febbraio alle 20:10 su Sky Uno arriva il docu-film Sosia – La Vita degli altri con Bruno Barbieri che partendo dal racconto del rapporto che lo chef ha con il suo sosia, il docu-film incontra i sosia di diversi personaggi famosi concentrandosi sulla condizione di sosia che alcune persone si ritrovano a vivere.

Tra i titoli di Sky Arte venerdì 11 febbraio arrivano due speciali dedicati a Whitney Houston a 10 anni dalla morte, il 19 febbraio parte il programma My Generation che racconta 10 band che hanno fatto la storia della musica indipendente italiana degli anni ’90. Martedì 22 febbraio torna In Compagnia del Lupo con Carlo Lucarelli che racconta la spaventosa realtà delle favole.

Su Sky Documentaries mercoledì 2 febbraio l’incredibile documentario Il Primo Respiro che racconta 10 nascite in diversi paesi; il 3 un documentario sull’omicidio di Benazir Bhutto figura polarizzante del mondo musulmano. Il sabato sarà dedicato al mondo Marvel con sabato 5 Marvel Renaissance sulla rinascita della casa editrice che nel 1996 aveva dichiarato bancarotta, sabato 12 arriva Marvel Universe sulla nascita dell’universo cinematografico. Giovedì 17 febbraio Death of President sulle conseguenze di un ipotetico assassinio di George W. Bush e a seguire 41 sulla carriera del 41esimo presidente.