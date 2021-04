Si avvicina il debutto di Primo Appuntamento – Crociera su Real Time. Secondo quanto risulta a TvBlog, la prima puntata dello spinoff del fortunato format che fa conoscere i single alla ricerca della loro anima gemella, andrà in onda martedì 18 maggio in prime time sulla rete di Discovery.

Otto gli appuntamenti previsti, registrati in una settimana a fine marzo su una vera nave da crociera partita da Civitavecchia e approdata a Genova (e ritorno). Il tutto è avvenuto ovviamente nel pieno rispetto delle norme anticovid.

Tra le piccole novità di Primo appuntamento – Crociera (questo dovrebbe essere il titolo definitivo e non Primo appuntamento in crociera, come invece inizialmente sembrava) c’è evidentemente il luogo che ospita. Così l’incontro tra i single inizierà al ristorante della nave e continuerà poi in altri spazi, come il giardino, la piscina e la cabina.

Per Montrucchio, che in Primo appuntamento – Crociera non indosserà la consueta giacca rossa à la Cupido, ma un completo diverso, si tratta del quarto programma in prime time in pochi mesi. E nella prossima stagione è previsto che il suo impegno su Real Time continui.

Per la rete di Discovery, Primo Appuntamento – Crociera rappresenta evidentemente l’occasione per tenere acceso il canale nel periodo a cavallo tra la primavera e l’estate, da sempre più difficile per la tv tutta e per i canali tematici a maggior ragione.

Ricordiamo che Primo appuntamento ha chiuso la stagione facendo registrare un record di ascolti. La puntata trasmessa martedì scorso, infatti, è stata vista da 674 mila spettatori, con il 2,6% di share (con quasi il 5% di media tra le donne di 15-54 anni), con picco di ascolti di 768 mila spettatori.