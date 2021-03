Laddove Amadeus non è riuscito in occasione del Festival di Sanremo, ecco che a spuntarla è Flavio Montrucchio. Si potrebbe riassumere così, non senza ironia, la notizia – anticipata a dicembre scorso da Blog tvitaliana – dell’arrivo in Italia di Primo appuntamento in crociera. In questo caso non una nave da crociera dove ospitare gli artisti in gara al Festival, bensì un luogo dove far incontrare persone alla ricerca di un amore.

TvBlog è in grado di anticipare che proprio oggi sono iniziate le riprese dello spin-off del fortunato format di Real Time. In particolare, in mattinata la nave da crociera è partita dal porto di Civitavecchia, con a bordo Flavio Montrucchio, confermatissimo alla guida del dating show.

Le riprese dovrebbero durare una settimana e dovrebbero dar vita a sei puntate (il numero potrebbe variare, fino ad un massimo di otto appuntamenti). La messa in onda sarebbe prevista tra maggio e giugno 2021, ovviamente sul canale 31 di Discovery Italia. I casting di Primo Appuntamento in crociera sono stati aperti alle persone tra i 18 e gli 85 anni.

Il programma è un adattamento dell’inglese First Dates abroad. Il meccanismo prevede che i single si incontrino per la prima volta su una nave da crociera, dove possono approfondire la conoscenza per sette giorni. Al termine del viaggio c’è chi deciderà di continuare la frequentazione con la persona conosciuta e chi, invece, sceglierà di non rivedere più l’altra persona.

Per Montrucchio, il cui appeal televisivo negli ultimi anni sembra essere cresciuto, continua il periodo fortunato, visto che Primo appuntamento in crociera è per lui il quarto titolo della stagione, dopo Junior Bake Off Italia, Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto e Primo appuntamento. Entro fine anno arriverà il quinto?