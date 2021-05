Primo Appuntamento: chi sta ancora insieme e chi invece no?

Primo Appuntamento è diventato nientemeno che uno dei format più seguiti ed apprezzati di Real Time, tanto da tornare addirittura da questa sera con un nuovo spin-off che vedrà i primi appuntamenti, per l’appunto, delle coppie protagoniste del dating show in Crociera. Di fatto, quello condotto da Flavio Montrucchio per la maggior parte di noi è dunque diventato un appuntamento fisso a qualsiasi ora del giorno. C’è chi si rispecchia nei timidi primi appuntamenti alla tv, chi si diverte di quanto effettivamente accada davanti alle telecamere e chi, semplicemente, sorride nella scoperta, una puntata dopo l’altra, degli eclettici partecipanti al format.

In questi anni, di Primi Appuntamenti ne abbiamo davvero visti tanti. Molti sono rimasti nei cuori degli spettatori da casa e continuano a farci emozionare ancora oggi. Dopotutto, è anche sui Social Network che riusciamo a ritrovarne riscontro; sulla piattaforma Twitter in particolar modo le fanbase di Primo Appuntamento non mancano, quelle che ricordano a memoria più particolari di ogni coppietta anche. A ricomprova del fatto che l’interesse per il docu-reality continui ad aumentare, anche il fatto che per la nuova edizione del programma, Primo Appuntamento in Crociera, in partenza proprio questa sera su Real Time, l’attenzione sia altissima.

A tal proposito, oggi vorremmo ripercorrere insieme a voi i successi di alcune tra le coppie conosciutesi all’interno del format, che stanno insieme ancora oggi. Per addolcire la nostra giornata e per continuare a credere, soprattutto, che anche a Primo Appuntamento l’Amore vero possa sbocciare, eccome.

Tra i più celebri innamorati di Primo Appuntamento ricordiamo certamente loro, Edoardo ed Emanuela. I due si erano conosciuti proprio all’interno del programma nel corso della primavera del 2019. Il loro Primo Appuntamento era rimasto impresso ai fan dello show proprio perché estremamente elegante. Tra Edoardo ed Emanuela la sintonia, il feeling, non era di certo mancato e i due si erano dimostrati reciprocamente sereni e interessati a conoscersi anche una volta ultimate le registrazioni della puntata che li vedeva protagonisti. Ebbene, è proprio nell’aprile del 2020, lo scorso anno, che il canale Youtube ufficiale di Primo Appuntamento ha voluto regalare una splendida sorpresa ai suoi fan: la notizia che a un anno dal loro primo incontro, Edoardo ed Emanuela (che nel frattempo avevano continuato a conoscersi nella vita di tutti i giorni) fossero pronti al grande passo del matrimonio.

Ed è così che un emozionato Edoardo, con gli occhi ancora lucidi, torna a far capolino in un episodio di Primo Appuntamento per spiegare che sì, qualcosa è scattato. C’è stata una scintilla tra lui ed Emanuela che non si è più spenta ma che, al contrario, li ha fatti innamorare perdutamente l’uno dell’altra. Non sono però gli unici ad essersi innamorati davvero a Primo Appuntamento. Proprio di pochi mesi fa la notizia che, all’interno della quinta stagione del programma, ci sia stata un’altra proposta di matrimonio tra due ex concorrenti che ci ha fatto davvero emozionare. I futuri sposini, stavolta, sono Azelio ed Elda. I due si erano conosciuti all’interno dello show di Real Time due anni fa, aveva fatto specie la loro storia poiché non erano esattamente giovanissimi. Dopo due anni, puntualissimi, sono tornati lo scorso gennaio ospiti del programma per festeggiare il loro anniversario. Tuttavia, Elda ancora non sapeva che di lì a pochi istanti Azelio le avrebbe chiesto di sposarlo. A ricomprova del fatto che si debba solo aver pazienza, senza smetterla di crederci mai. L’Amore Vero bussa alla porta, prima o poi.