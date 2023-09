Primo Appuntamento non manca mai nel menu stagionale di Real Time e per la sua ottava edizione ‘sceglie’ di inaugurare il palinsesto autunnale del canale 31 del DTT, come da noi anticipato. Il format, prodotto da Stand by Me per Warner Bros Discovery, mantiene inalterate le sue principali qualità, potendo contare sempre su un conduttore credibile e un casting micidiale. Vediamo cosa ci aspetta in questa nuova edizione.

Primo appuntamento 2023-2024, il programma

Il format è quello del più classico dei dating, ma il racconto mantiene quella cifra di contemporaneità e di approfondimento psicologico e sociale che ha reso il programma un vero e proprio viaggio nelle emozioni, nelle attese, nel valore delle relazioni per i protagonisti, al di là degli aspetti più squisitamente ‘romantici’. Un racconto in cui è facile immedesimarsi e al quale è facile appassionarsi: tra quel che si è vissuto e il giudizio sulle mosse dei partecipanti, si riesce sempre a trovare qualche motivo per seguire le diverse storie. Merito di casting e del montaggio, ma anche del generale tono inclusivo e accogliente del programma.

Primo appuntamento Autunno 2023, puntate

Anche questa edizione si compone di quindici episodi da 75′ minuti.

Primo appuntamento 2023-2024, quando va in onda

Il programma va in onda il martedì, dal 5 settembre 2023, alle 21.20 su Real Time (DTT, 31). Le puntate sono disponibili on demand su discovery+.

Primo appuntamento, conduttore

Flavio Montrucchio, con la sua giacca bordeaux, resta al timone del programma per la sua sesta edizione consecutiva. E’ senza dubbio il padrone di casa più longevo, visto che i suoi precedessori hanno solo una edizione all’attivo (Valerio Capriotti condusse la prima, Gabriele Corsi la seconda). Con lui nel cast ritroviamo il barman Mauro Cipollone, la maître Barbara e lo staff di sala.