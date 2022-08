Prime Video le serie tv a Settembre 2022: Gli Anelli del Potere, Prisma e il cult One Tree Hill

Settembre particolarmente ricco per Prime Video Italia tra titoli dal forte richiamo internazionale come Gli Anelli del Potere attesa serie tv tratta da Il Signore degli Anelli, passando per una nuova serie originale italiana, Prisma creata da Ludovico Bessegato di SKAM Italia, fino ad arrivare all’inserimento di titoli cult come One Tree Hill, The Office UK e Un Medico in Famiglia. E non sarà un caso che proprio il 15 settembre aumenterà il costo dell’abbonamento passando da 36 € annuali a 49 € annuali (o da 3.99 € al mese a 4.99 €), naturalmente questo vale per i nuovi abbonati, per i vecchi l’aumento scatterà al prossimo rinnovo utile.

Prime Video Settembre 2022: Gli Anelli del potere

Alle 3 del mattino del 2 settembre saranno caricati su Prime Video i primi due episodi di Gli Anelli del Potere la serie tv ambientata anni prima rispetto gli eventi raccontati da Il Signore degli Anelli e che ci riporta nella Terra di Mezzo. Un’opera visivamente imponente che saprà catturare l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo, ma anche (probabilmente) le critiche dei più legati alla tradizione letteraria e cinematografica della saga.

La programmazione degli 8 episodi proseguirà con rilascio settimanale fino al 14 ottobre quando alle 6:00 ora italiana in contemporanea mondiale ci sarà il finale di stagione. La seconda è già prevista e ufficiale, teoricamente, a meno di un clamoroso flop, il piano della serie è costruito almeno su cinque stagioni con la possibilità di realizzare anche degli spinoff.

La programmazione di settembre

2 ore 3:00 – 1×01-02

9 ore 6:00 – 1×03

16 ore 6:00 – 1×04

23 ore 6:00 – 1×05

30 ore 6:00 – 1×06

Prime Video Settembre 2022: le serie tv in arrivo

1 Settembre

The Bold Type s.4

Parks & Recreation s.1-7

Magnum P.I. s.2

Midnight, Texas s.1-2

The Office UK s.1-2

Law & Order s.6-9

15 Settembre

Un Professore s.1 (fiction Rai con Alessandro Gassmann)

16 Settembre

Un Affare Privato s.1: una serie spagnola ambientata negli anni ’40 in Galizia con Jean Reno; una giovane donna insieme al suo maggiordomo decide di dare la caccia a un serial killer.

20 Settembre

One Tree Hill s.1-9

21 Settembre

Prisma s.1: Ludovico Bessegato e Alice Urciolo i due autori di SKAM Italia, raccontano ancora gli adolescenti tra identità, aspirazioni, orientamento sessuale attraverso un gruppo di ragazzi di Latina. Marco e Andrea sono due gemelli, apparentemente identici ma diversi anche nelle loro inquietudini interiori.

22 Settembre

Un medico in Famiglia s.1-4

30 Settembre

Me Contro Te – La famiglia reale s.1: la prima serie tv dei Me contro Te; Lui e Sofì vanno a vivere al palazzo reale quello che non sanno è che sono stati invitati dalla Regina per far conoscere la vita “normale” ai suoi figli.

Jungle s.1: una serie inglese che racconta la vita di un gruppo di persone attraverso la musica rap e drill nella scena britannica. Nella serie ci saranno oltre 20 artisti come Tinie Tempah, Big Narstie, Unknown T, Jordan McCann, Jaykae, IAMDDB, Double Lz, Bandokay, M24.

Prime Video Settembre 2022 oltre la fiction

Nel corso del mese di Settembre su Prime Video tornano gli appuntamenti con la Champions League, con ogni mercoledì l’appuntamento con una partita dei gironi di una squadra italiana tra Juventus, Milan, Inter e Napoli. In tema sportivo l’8 settembre arrivano 4 nuovi episodi della docu-serie sull’Atletico Madrid Un altro modo di intendere la vita; il 15 Kobe Una Storia Italiana il documentario che racconta Kobe Bryant attraverso chi lo ha vissuto quando da adolescente conquistò l’Italia.

Il 16 settembre spazio a una nuova puntata speciale di The Grand Tour dal titolo A Scandi Flick. Nel loro primo viaggio post-pandemia Jeremy, Richard e James si dirigono verso le distese ghiacciate del Circolo Polare Artico Scandinavo.

Il 27 settembre arriva lo speciale comico di Enrico Brignano Parte Prima. L’attore comico torna a contatto con il pubblico dopo la pandemia e ripercorre le difficoltà incontrate e le abitudini prese quando eravamo tutti chiusi in casa “l’intenzione è quella di rompere gli schemi, di rompere gli indugi… insomma, essenzialmente di rompere e andare oltre, per fornire la sua personalissima fotografia dei tempi che corrono.“