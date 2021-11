E’ attesissima, e finalmente sta per vedere la luce: stiamo parlando di Skam Italia 5, la quinta stagione della popolare serie tv teen che, da questa stagione, cambia casa e diventa esclusiva di Netflix. Il cast non cambia, ma rilancia anche con nuovi volti. Siete curiosi di saperne di più? Allora siete nel posto giusto: continuate a leggere!

Skam Italia 5, uscita

Quando esce Skam Italia 5? Netflix non ha ancora comunicato la data di distribuzione della serie, ma ha annunciato l’inizio delle riprese, avvenuto il 24 novembre 2021. Nessuna data, ma la piattaforma assicura: i nuovi episodi saranno caricati online nel 2022. Non resta, insomma, che aspettare.

Skam Italia 5, cast

Per quanto riguarda il cast, invece, Netflix è stata più generosa con le informazioni. E’ stato reso noto, infatti, che il cast storico della serie tv tornerà anche per la quinta stagione, permettendo così ai fan della serie di seguire le evoluzioni dei loro personaggi preferiti. Alcuni volti sono diventati noti anche al pubblico più adulto, grazie ad alcune partecipazioni nelle fiction generaliste, come Federico Cesari, Giancarlo Commare e Ludovica Martino. Ci sarà anche Ludovico Tersigni, ora impegnato anche alla conduzione di X Factor.

Beatrice Bruschi: Sana

Francesco Centorame: Elia

Federico Cesari: Martino

Giancarlo Commare: Edoardo

Rocco Fasano: Niccolò

Ibrahim Keshk: Rami

Martina Lelio: Federica

Ludovica Martino: Eva

Mehdi Meskar: Malik

Greta Ragusa: Silvia

Ludovico Tersigni: Giovanni

Pietro Turano: Filippo

Nicholas Zerbini: Luchino

A loro si aggiungono due volti nuovi: Leva Gavino, nei panni di Viola, e Nicole Rossi, che interpreterà Asia.

Skam Italia 5, Edoardo ed Eleonora

I fan si sono subito accorti di una mancanza all’interno del cast annunciato da Netflix: non c’è Benedetta Gargari, interprete di Eleonora e fidanzata di Edoardo, il cui interprete Giancarlo Commare, invece, compare tra gli attori. In molti, ora, si chiedono cosa questo voglia dire per la coppia a cui in molti si erano affezionati.

Skam Italia 5, regista e sceneggiatori

La quinta stagione vede un cambio dietro la macchina da presa: a dirigere gli episodi c’è infatti Tiziano Russo, che prende il posto di Ludovico Bessegato; quest’ultimo resta alla sceneggiatura, con Alice Urciolo. A produrre la serie c’è, invece, la Cross Productions.

Skam Italia 5, dove vederlo?

La quinta stagione sarà disponibile in esclusiva su Netflix. Una novità rispetto al passato, dal momento che le prime quattro stagioni della serie erano state pubblicate su TimVision, mentre Netflix è entrato nella produzione solo dalla quarta stagione. Ora, tutte le stagioni si possono recuperare su Netflix.