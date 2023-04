Prime Video le serie tv a maggio 2023: tra i finali di Mrs. Maisel e Citadel arrivano i Ferragnez

Maggio 2023 su Prime Video potremmo ribattezzarlo il mese dei finali. Infatti le novità annunciate sul fronte delle serie tv sono davvero poche, in compenso ci sarà spazio per 3 attesi finali: Ragazze Elettriche, Citadel e soprattutto quello di The Marvelous Mrs. Maisel che il 26 maggio saluterà per sempre il pubblico (ma i suoi autori Amy Sherman Palladino e Daniel Palladino stanno già preparando una nuova serie per Prime Video). In mezzo a tanti finali a maggio su Prime Video arriva la seconda stagione di The Ferragnez per continuare a seguire la vita di Chiara Ferragni e Fedez.

1 Lunedì

Riverdale s.6 (seconda visione)

Adventure Time s.2 (animazione)

26 Venerdì

Il Grifone s.1

Serie tedesca ambientata nel 1994 quando a Krefelden tre outsider Mark, Memo e Becky scoprono un mondo chiamato Torre Nera dove il Grifone un mostro divoratore di mondi, sottomette senza pietà tutte le creature viventi. Mark scopre di essere l’unico in grado di sconfiggere il Grifone. Ma non è un eroe e non vuole diventarlo. Ha già abbastanza da fare con la scuola, i suoi capricci e il suo primo grande amore. Combattere i mostri è fuori questione per lui. Quando scompare Thomas il fratello di Mark, gli amici cercheranno di affrontare il pericolo.

Prime Video Maggio 2023, le serie tv che terminano

Come detto anche in apertura Maggio su Prime Video è un mese di chiusure. Ma non solo, è anche un mese di addii. Infatti il 4 maggio sarà l’ultimo giorno utile per vedere la serie Cloak & Dagger che essendo un titolo Marvel è molto probabile che finirà su Disney+. Invece l’ultima puntata della prima stagione di The Power – Ragazze Elettriche sarà il 12 maggio mentre il 26 termineranno le 6 puntate di Citadel (già rinnovata per una seconda stagione). Sempre il 26 saluteremo The Marvelous Mrs. Maisel.

Prime Video Maggio 2023 oltre le serie tv

Due novità tutte made in Italy a maggio su Prime Video. Il 18 maggio arrivano i primi 4 episodi di The Ferragnez 2 (gli ultimi 3 il 25 maggio) la serie che racconta la vita di Fedez e Chiara Ferragni che avrà poi un’appendice dopo l’estate interamente dedicata all’esperienza di Sanremo. Sempre il 18 maggio arriva Rosiko Show – Guai a Perdere con Ale & Franz alle prese con un format completamente inventato in cui continueranno a far ridere senza copione.

Infine il 24 maggio arriva James May: Oh Cook! le avventure gastronomiche di May che da imbranato prova a diventare un cuoco provetto. Mentre prepara i piatti più appetitosi del mondo e padroneggia i trucchi che possono rendere ottimo un buon pasto, utilizzando ingredienti che si possono acquistare nel negozio di fiducia e il tutto senza i soliti trucchi da format televisivo.