Amy e Daniel, ci risiamo. Se questi nomi non vi dicono nulla, aggiungiamo i cognomi: Sherman-Palladino e Palladino. E se ancora avete qualche difficoltà, vi diciamo le loro due serie tv di maggior successo: Una Mamma Per Amica e La Fantastica Signora Maisel. Perché abbiamo aperto dicendo “ci risiamo”? Perché la coppia di sceneggiatori, autori, produttori e registi stanno per imbarcarsi in una nuova serie tv, Ètoile, che li riporterà ad un loro vecchio amore, il ballo.

Prime Video ha infatti annunciato un ordine per due stagioni (proprio come fece con la Signora Maisel) per la nuova produzione che vedrà la coppia vincitrice di numerosi Emmy Awards ancora una volta scrivere, produrre e dirigere. Ètoile sarà la loro prima serie tv internazionale, dal momento che sarà ambientata a New York e Parigi: qui, stando ad una prima trama della serie, si trovano due famose compagnie di ballo che, pur di sopravvivere, decidono di unire le proprie forze scambiandosi gli uni le star più talentuose con gli altri.

Il cast della serie (otto episodi per stagione) vedrà due volti già noti a chi segue The Marvelous Mrs. Maisel: Luke Kirby (che interpreta il comico Lenny Bruce) e Gideon Glick (che presta il volto al bizzarro mago Alfie). Oltre a loro, vedremo direttamente da Call My Agent Camille Cottin, ma anche Simon Callow (Outlander), Lou de Laâge (The Innocents) e David Alvarez (West Side Story).

“Beh, il nostro piano di andare in pensione dovrà aspettare”, ironizza la coppia di autori in un comunicato. “Abbiamo deciso di imbarcarci in questo viaggio internazionale, con un incredibile gruppo di interpreti ed i più bravi ballerini al mondo. Ci riposeremo quando saremo morti”.

Dicevamo “ci risiamo”: in effetti non è la prima volta che Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino dedicano una loro serie al mondo della danza. Correva il 2012 quando i due proposero alla Abc Family Bunheads, diventato in Italia A passo di danza (non disponibile su nessuna piattaforma), una storia in cui c’era molto -forse troppo- del clima di Una Mamma per Amica, e che durò solo due stagioni.

Ma l’amore per le coreografie è sempre stato presente nelle loro serie tv: tra gli abitanti di Stars Hollow c’era l’insegnante di danza Miss Patty (Liz Torres), mentre tra le collaboratrici dietro le quinte si sono avvalsi della coreografa Marguerite Derricks che, ovviamente, li seguirà anche in Ètoile. Il tutto, mentre La Meravigliosa Signora Maisel si avvia a conclusione con la quinta stagione: il 26 maggio prossimo il series finale chiuderà la serie, giunto in tempo per mettersi al lavoro sulla nuova avventura.