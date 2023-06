Prime Video le serie tv a giugno 2023: i Pesci Piccoli di The Jackal, Jack Ryan 4

Il mese di giugno su Prime Video non ci sono episodi di serie tv che proseguono iniziati nelle settimane precedenti. Dopo il finale di The Marvelous Mrs. Maisel che ha commosso e divertito il pubblico e quello di stagione di Citadel che ha lanciato lo spinoff italiano con Matilda De Angelis Citadel: Diana, ci saranno soltanto novità e ritorni a giugno su Prime Video. Arrivano 2 serie tv italiane come Pesci Piccoli dei The Jackal e Love Club sulla scena queer a Milano, e ci saranno due attesi ritorni come With Love e la quarta e ultima stagione di Jack Ryan.

Prime Video le serie tv di Giugno 2023

2 Venerdì

Deadloch s.1: crime-comedy australiana ambientata nella cittadina della Tasmania Deadloch un borgo marinaro tranquillo stravolto dalla scoperta di un cadavere. Le detective Dulcie Collins ed Eddie Redcliffe vengono messe a indagare, con loro anche Abby, giovane agente. Il trio deve collaborare per trovare l’assassino prima del Winter Festival cittadino.

With Love s.2: dramedy romantico sui fratelli Lily e Jorge Diaz alle prese con vari cambiamenti della loro vita. Lily cerca di concentrarsi sul lavoro ma quando sia Nick che Santiago le confessano di essere innamorati di lei, dovrà capire cosa è meglio per il suo futuro. Jorge intanto si chiede se con Henry siano davvero compatibili.

8 Giovedì

Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte Idee. Poco Budget s.1: la serie tv dei The Jackal sulla vita all’interno di un’agenzia di comunicazione. Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi, l’arrivo di una nuova manager porterà una ventata di novità e insegnerà loro che anche un’esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti.

20 Martedì

Love Club s.1: un locale frequentato dalla comunità queer alla periferia di Milano, rischia di chiudere per problemi economici. Le complicate vite di Luz, Tim, Rose e Zhang, che orbitano tutte attorno al Love Club, si sfiorano in un percorso che li vedrà affrontare le loro paure più grandi.

23 Venerdì

I’m a Virgo s.1: commedia dark fantastica, al centro Cootie (Jharrel Jerome) un giovane nero di 13 metri di Oakland in California, cresciuto in clandestinità che fugge per conoscere il mondo e incontrare il suo idolo The Hero (Walton Goggins).

30 Venerdì

Jack Ryan s.4 (stagione finale episodi settimanali): Jack Ryan è ora Acting Deputy Director della CIA e sta operando per portare alla luce la corruzione interna all’agenzia, scopre delle operazioni clandestine che rischiano di esporre le vulnerabilità del paese. Jack e il suo tema scopre però una realtà ancora peggiore con la convergenza di un cartello della droga con un gruppo terroristico. Oltre a John Krasinski, Wendell Pierce, Michael Kelly, nella quarta stagione arrivano Michael Pena e Louis Ozawa.

Prime Video Giugno 2023 oltre le serie tv

Il primo giugno arriva la seconda stagione della serie animata di Cartoon Newtork Summer camp Island. Tralasciando i film in arrivo, dal 16 giugno debutta The Grand tour: Eurocrash con Jeremy, Richard e James in viaggio per l’Europa da Danzica in Polonia, attraverso Slovacchia, Ungheria e Slovenia. Assaggiano un po’ di Formula 1 in stile sovietico, sono attaccati da arcieri letali, reclutano un famoso pilota da corsa e partecipano a uno spettacolare finale di Fast & Furious.

Il 26 giugno dal mondo dei The Jackal arriva lo spettacolo di Aurora Leone: Una famiglia a Pretesto in cui si racconta nelle diverse tappe della sua vita, uno show in cui si alternano monologhi di Aurora con clip backstage con i The Jackal e ospiti inaspettati.