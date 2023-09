Dopo Netflix e Disney+, anche Prime Video si arrende alla pubblicità. È notizia delle scorse ore, infatti, che Amazon ha deciso di introdurre un’offerta per gli utenti della sua piattaforma che prevede la presenza della pubblicità. Nel dettaglio, la novità si applicherà da inizio 2024 negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada, mentre più avanti arriverà in Francia, Spagna, Messico, Australia e Italia.

In pratica, l’idea è consentire, previo pagamento di un extracosto, agli abbonati di godere di una versione di Prime Video senza pubblicità. Amazon ha precisato che “non è richiesta alcuna azione per i membri Prime” e che “non apporteremo modifiche nel 2024 al prezzo attuale dell’abbonamento Prime“. Negli Usa Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, che costa 14,99 dollari al mese o 139 dollari all’anno (il servizio di streaming a parte, invece, attualmente costa 8,99 dollari al mese). Per guardare i contenuti senza interruzioni pubblicitarie, serviranno 2,99 dollari al mese in più.

Prime Video, la situazione in Italia

In Italia il prezzo di Prime Video è di 4,99 euro al mese e 49,90 euro all’anno (comprensivo del servizio di consegna Prime). Nel catalogo ci sono anche produzioni italiane come le serie The Bad Guy, Vita da Carlo (solo la prima stagione), Prisma, Bang Bang Baby, i documentari o docureality Gianluca Vacchi: Mucho Más, Laura Pausini – Piacere di conoscerti, Ferro, The Ferragnez, All or Nothing: Juventus, il film Anni da cane ed ancora Dinner Club, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo e LOL: Chi ride è fuori.

In arrivo e già annunciati ufficialmente anche Amazing – Fabio De Luigi, definito, in maniera assai criptica, un “One Prank Show comedy italiano”, le serie Everybody Loves Diamonds, Gigolò per caso, Citadel: Diana, il capitolo italiano dell’universo Citadel. Antonia, No Activity – Niente da segnalare, Sul più bello – La serie, lo show Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna e i film Elf Me, Il migliore dei mondi e Pensati Sexy.

La novità dei trattini in Champions League

Su Prime Video in Italia (e non solo) è presente anche il calcio. Nel dettaglio, viene trasmessa in diretta ogni mercoledì sera la migliore partita del turno di Champions League. A tal proposito, in occasione della prima giornata del prestigioso torneo per club, Prime ha introdotto una novità grafica. In alto a sinistra durante Real Sociedad-Inter sono comparsi dei trattini a indicare le sostituzioni a disposizione delle due squadre (per ogni cambio effettuato un trattino cambia colore). Una trovata spiegata in tempo reale da Sandro Piccinini in telecronaca che ha evidentemente l’obiettivo di fornire una informazione tecnica in più agli spettatori. Altre piattaforme che mandano in onda live partite di calcio adotteranno questa soluzione?