Prime Video le serie tv a Novembre 2022: l’inglese Mammals e Celebrity Hunted 3

Mese strano questo novembre 2022 su Prime Video, scarico da un punto di vista di serie tv ma carico di produzioni italiane tra film originali (o esclusivi) e show realizzati dalla piattaforma. Se sul fronte seriale l’unica novità segnalata è l’inglese Mammals (oltre a INVERSO The Peripheral con rilascio settimanale), sul fronte degli show arrivano Prova Prova Sa Sa e la terza stagione di Celebrity Hunted. Una scelta legata alla qualità più che alla quantità che è tipica di Prime Video.

Prime Video le serie tv di Novembre 2022

Ogni venerdì

INVERSO – The Peripheral s.1: prosegue con episodi settimanali la serie di cui sono produttori e registi Jonathan Nolan e Lisa Joy di Westworld, ambientata in un futuro prossimo in cui una ragazza si ritrova in delle periferiche corporee del futuro come se fosse all’interno di un videogioco virtuale, cercando di trovare un senso a un mondo distrutto.

1 Martedì

Batman: The Brave and the Bold s.1 (animato)

Freakazoid! s.1 (animato)

Young Justice s.1 (animato)

Camera Cafè s.6

3 Giovedì

I Cesaroni s.1-6

11 Venerdì

Mammals s.1: un drama con sfumature da dark comedy in sei episodi scritta da Jez Butterworth e diretta da Stephanie Laing. James Corden è Jamie uno chef il cui mondo implode quando scopre alcuni segreti sulla moglie incinta Amandine (Melia Krelling). Insieme al cognato va a caccia di risposte finendo per coinvolgere anche il suo di matrimonio con lue (Sally Hawkins) la sorella di Jamie.

Le serie tv in scadenza

30 Novembre: Casa Vianello 1-3 e The Blacklist 1-3

Prime Video Novembre 2022 l’intrattenimento oltre la fiction

Il mese di Novembre 2022 su Prime Video è dedicato agli show originali della piattaforma in particolare quelli italiani. Mercoledì 2 novembre arrivano i 4 episodi di Prova Prova Sa Sa adattamento dello storico format Whose Line Is It Anyway? basato su giochi di improvvisazione. Frank Matano è il conduttore-arbitro mentre Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Aurora Leone ed Edoardo Ferrario sono i comici pronti a improvvisare. In ogni puntata ci sarà un ospite tra Francesco Mandelli, Corrado Nuzzo, i Soldi Spicci e Valeria Angione.

Il 9 novembre il quarto capitolo dello show di moda Savage X Fenty un evento innovativo in cui modelli e attori indossano le ultime creazioni dello stilista. Nello speciale ci saranno Anitta, Burna Boy e ospiti come Cara Delevigne, Lara Stone, Zach Miko e altri ancora. Venerdì 11 novembre spazio allo show comico di Francesco Cicchella Cic to Cic.

Divisi tra giovedì 17 e 24 novembre arrivano i 6 nuovi episodi della terza stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo. Questa stagione in fuga ci saranno Luca Argentero con la moglie Cristina Marino, la coppia di Gomorra Salvatore Esposito e Marco D’Amore, i due The Jakal Ciro Priello e Fabio Balsamo, Rkomi e Irama e Ktia Follesa.

Si segnalano il film originale diretto da Antonio Dikele Di Stefano Autumn Beat sul mondo del rap a Milano con Gue Pequeno guest star, in arrivo il 10 novembre e i docufilm Come un Padre dedicato a Carletto Mazzone (il 2) e Sbagliata Ascendente Leone incentrato su Emma Marrone (il 29).