Il mese di Agosto di Prime Video vive tutto nell’attesa de Gli Anelli del Potere la serie tv de Il Signore degli Anelli, vero punto di svolta per la piattaforma di streaming, in arrivo il 2 settembre. Un impegno anche economicamente significativo e non a caso da metà settembre si alza il prezzo di Amazon Prime che oltre ai pacchi include anche la piattaforma Prime Video: da 36€ l’anno si sale a 49,90€ (o 4.99 € al mese). Nel corso del mese di Agosto su Prime Video arrivano diversi titoli unscripted tra reality e speciali comici, mentre tra le novità seriali si segnala A League of their Own, ispirato al film del 1992 Ragazze vincenti.

Prime Video Agosto 2022 le serie tv in arrivo

1 Lunedì

A.P. Bio s.1-2

New Amsterdam s.2

12 Venerdì

A League of their own s.1, rilettura del film Ragazze Vincenti di Penny Marshall del 1992. Al centro la storia di una generazione di donne che sognavano di giocare a baseball a livello professionistico, sia nella All-American Girls Professional Baseball League che fuori dalla lega.

Prime Video Agosto 2022 oltre la fiction

Nel corso del mese di Agosto su Prime Video ripartono gli appuntamenti con la Champions League. In esclusiva il 10 agosto trasmetterà la Supercoppa Europea Eintracht Francoforte – Real Madrid, inoltre ci saranno due partite dei playoff di qualificazione, in attesa dell’avvio della fase a gironi quando trasmetterà la miglior partita del mercoledì.

4 Giovedì

All or Nothing: Arsenal – La squadra di Londra fuori e dentro il campo nel nuovo capitolo della docu-serie sportiva di Prime Video.

8 Lunedì

Comedy Special – Maurizio Lastrico: Il Metodo StanisLastrico

12 Venerdì

Cosmic Love, reality: 4 individui tentano di trovare l’anima gemella attraverso il matchmaking astrologico. Ognuno di loro rappresenta uno dei 4 elementi dell’astrologia, Aria – Fuoco – Acqua – Terra, il tutto si svolge in un rifugio gestito dall’Astro Chamber una sorta di guida mistica.

19 Venerdì

Making the Cut, nuova stagione, Heidi Klum e Tim Gunn tornano alla ricerca del prossimo fashion brand internazionale. Giudici del programma Nicole Richie, direttrice creative di House of Harlow 1960 e Jremy Scott, direttore creativo di Moschino. Altri giudici guest star saranno annunciati in seguito.

26 Venerdì

Untrapped: The Story of Lil Baby, docu-film sulla storia del rapper Lil Baby, finito in prigione da adolescente e diventato una star nel giro di pochi anni.

Prime Video Agosto 2022 le segnalazioni dai Channel

Su Prime Video è possibile abbonarsi ai Channels che offrono contenuti diversi che finiscono per aggiungersi al Prime Video. Tra i Channels c’è STARZPLAY su cui dal 14 agosto arriva la seconda stagione di Power Book III – Rasing Kanan mentre terminano il 7 Becoming Elizabeth, il 21 Queer as Folks e il 28 The Girl From Plainville.

Su Discovery+ una settimana prima dell’esordio su Real Time, debutta il 26 agosto la decima stagione di Bake Off Dolci in Forno con la novità Tommaso Foglia in giuria. Su History Play il 1° agosto arriva Genova: Il ponte della rinascita, mentre su Crime+Investigation Il mostro del Quadraro.