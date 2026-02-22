PrimaFestival, esordio al 20%. C’è Posta Per Te batte lo speciale de L’Eredità. I dati Auditel del 21 febbraio 2026

Il periodo sanremese è cominciato e PrimaFestival ottiene il 20% di Share al debutto. In prime time vince C’è Posta Per Te su Mediaset, mentre Raiuno si prende l’access con Affari Tuoi.

Il sabato sera televisivo vede l’inizio importante del PrimaFestival: la striscia informativa che accompagnerà la kermesse sanremese durante tutto il percorso televisivo. Quest’anno la conduzione è affidata a Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. Gli appassionati hanno subito apprezzato questa connotazione rinnovata del contenitore portandolo al 20% di Share in access prime time. Quel che riguarda la prima serata, invece, ha portato alla vittoria schiacciante di C’è Posta Per Te (che torna leader dopo un periodo di stasi) al 28,4% di Share contro lo speciale de L’Eredità che si ferma al 13,6% di Share.

La trasmissione di Raiuno fatica contro la concorrenza. Le reti cadette scelgono altro e arrivano a stabilire percentuali profondamente diverse: Rai2, con le gare delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, arriva a toccare l’11,1% di Share. Rai3 sceglie, invece, il cult movie dal titolo Quel Pomeriggio di Un Giorno da Cani e arriva al 3,2% di Share. Rete 4 si attesta al 4,7% di Share grazie a un altro cult movie: I due superpiedi quasi piatti.

C’è Posta Per Te vince in prime time

L’accoppiata Bud Spencer e Terence Hill garantisce sempre un discreto appeal. Dolittle su Italia Uno raggiunge il 4,4% di Share. La7 cambia genere e punta su In Altre Parole ottenendo il 6,3% di Share. Massimo Gramellini si comporta bene anche nella seconda parte di programma, chiamata In Altre Parole…Ancora che guadagna il 4,6%. In crescita nonostante la collocazione particolare per l’orario. Tv8 punta su 4Ristoranti e si attesta al 2,2% di Share, il canale in chiaro di Sky conserva medie importanti dato il periodo stagionale.

Nove scommette ancora su Accordi&Disaccordi sfiorando il 3%. La trasmissione si ferma al 2,9% di Share, ma essendo un particolare talk che alterna dibattito e riflessioni politiche la percentuale di gradimento conferma picchi in salita. Un punto in meno per Delitti Inquietanti sul Canale 20 che raggiunge l’1,9% di Share.

Scotti arretra in access prime time

Rai4 con The Silencing – Senza voce arriva al 2,3% di Share. Iris, con Doppio Inganno, si accontenta dell’1,6% di Share. Leggermente sotto RaiMovie con Una folle passione all’1,4% di Share. Il preserale generalista italiano vede La Ruota della Fortuna arretrare rispetto ad Affari Tuoi. Il gioco di Mediaset si ferma al 21,8%, mentre in Rai la concorrenza guadagna il 22,6% di Share.