PrimaFestival al via tra Amadeus padrino e Paola e Chiara in forma. Stanga e Cabras anti-televisivi

Si potrebbe dire già tutto nel titolo d’apertura di questo articolo. Il PrimaFestival 2024 ha preso il via, segno di un altro passo sulla marcia di avvicinamento verso Sanremo 2024. Per non farci trovare impreparati rieccoci davanti al rotocalco di anticipazioni del Festival. Un antipasto che per sua missione ‘spizzica’ in meno di 10 minuti alcuni degli ingredienti di questa edizione.

A fare il duro (ma mica tanto duro) lavoro sono Paola e Chiara con i due influencer sulla cresta dell’onda, Mattia Stanga e Daniele Cabras. L’apertura del primo appuntamento è stato ammorbidito dalla presenza di un Amadeus che ormai sbuca – sul serio – da tutte le parti. Una benedizione urbi et orbi fugace prima alle due cantanti – da bravo cavaliere – poi ai due giovani con cui ha scherzato improvvisandosi disturbatore per ‘metterli alla prova’ nella diretta.

In effetti, Stanga e Cabras – seppure con il jolly dell’emozione da prima puntata – si sono mostrati poco preparati alla diretta. Troppo frenetici negli interventi ‘live’, ma più rilassati e sicuri nelle interviste registrate ai cantanti. L’esempio di Daniele Cabras con Nek e Renga e di Stanga con l’Amoroso sono i più lampanti. Lasciate a parte le domande poco originali come “Parliamo del vostro pezzo” e “Come stai vivendo questo Festival?” (non che gli anni scorsi fosse altra storia), sulle gag ci sanno fare.

In più, Cabras ha utilizzato un suo cavallo di battaglia, il personaggio della mamma sarda (boom sui social) per approcciarsi al pubblico popolare di Rai 1. A parte che vorremmo chiedere ad ognuno dei telespettatori che hanno seguito il Primafestival, in quanti conoscono Daniele Cabras e le sue gesta sui social, ma detto questo, attendiamo qualcosa di più dal giovane sardo di TikTok.

Sarà che Stanga e Cabras son abituati più ad un contesto di creazioni per i contenuti social, ma al momento l’esito della loro prima puntata è una resa anti-televisiva. L’esperienza del PrimaFestival si rende a loro come un’opportunità d’oro, sarà curioso capire se, entro sabato prossimo, i miglioramenti arriveranno.

Al contrario, più pronte e sul pezzo Paola e Chiara. Già confidenziali con il piccolo schermo, le due cantanti riunite da circa un anno si sono mostrate a loro agio sia nella diretta che nei servizi registrati per le mini interviste ai Big. Proprio perché più sciolte, magari dare un po’ meno peso al gobbo per considerare la telecamera che le inquadra sarebbe cosa gradita, ma sul piano della conduzione non ci sono dubbi: fra loro e i due influencer ci corre di mezzo un abisso. Quasi quasi solo le sorelle Iezzi potevano reggere la baracca.