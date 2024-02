Il Festival di Sanremo 2024 comincia martedì 6 febbraio, ma i motori in quel di Sanremo (e su Raiuno) si scaldano prima con il… PrimaFestival. Per l’ottavo anno consecutivo torna l’appuntamento che anticipa, appunto, la kermesse canora, entrando nel Teatro che ospita il Festival ed intervistando cantanti, conduttori ed ospiti. Volete saperne di più su questa edizione? Proseguite nella lettura!

Quando inizia il PrimaFestival 2024

Il PrimaFestival 2024 va in onda in diretta da sabato 3 febbraio, alle 20:35, su Raiuno, in anticipo di tre giorni quindi sulla partenza del Festival di Sanremo. Il programma va in onda fino a sabato 10 febbraio, giorno della finale del Festival.

PrimaFestival 2024,i conduttori

Alla guida di questa edizione ci sono Paola & Chiara, le due sorelle che hanno partecipato al Festival 2023 con “Furore”. Al loro fianco, due star dei social network, il bresciano Mattia Stanga, 25 anni, ed il sardo Daniele Cabras, 29 anni, entrambi alla prima esperienza in televisione in prima serata. I due sono diventati famosi grazie ai video in cui scherzano su situazioni di tutti i giorni.

Quanto dura il PrimaFestival?

Il programma ha una durata molto breve, di una decina di minuti circa (dalle 20:35 alle 20:45), e va in onda per otto serate, da sabato 3 a sabato 10 febbraio, sempre nella fascia di access prime time, subito dopo il Tg1.

Cosa è il PrimaFestival?

Il programma ha lo scopo di alimentare l’attesa per il Festival di Sanremo portando il pubblico nel dietro le quinte dell’Ariston o durante le prove. I conduttori introducono alcune clip preregistrate in cui si intervistano cantanti ed ospiti, mentre in diretta si commentano gli esiti della serata precedente.

A fine puntata, si lancia dall’ingresso dell’Ariston la serata del Festival. In particolare, lunedì 5 febbraio il programma mostra il carpet con tutti gli artisti in gara. Gli autori di questa edizione del PrimaFestival sono Walter Santillo, Alessio Tagliento e Tania Carminati. La regia è di Fabrizio Alaimo Guttuso.

PrimaFestival 2024 su RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Raiuno, si può seguire anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del Festival di Sanremo.