Premio Biagio Agnes 2022: su Rai 1, il 5 luglio alle ore 23:30

Questa sera, martedì 5 luglio 2022, su Rai 1, a partire dalle ore 23:30, andrà in onda la quattordicesima edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione che, per la terza edizione consecutiva, sarà condotto da Mara Venier e Alberto Matano.

I vincitori dell’edizione 2022 hanno ricevuto il premio intitolato allo storico Direttore Generale della Rai nel corso della cerimonia che si è tenuta lo scorso 25 giugno a Piazza del Campidoglio, a Roma, che per la prima volta, ha ospitato la manifestazione.

Alla serata, prenderanno parte prestigiosi nomi del giornalismo, della comunicazione e dello spettacolo, oltre che delle istituzioni.

Il Premio Biagio Agnes, che ha il fine di valorizzare e premiare la professione giornalistica in ogni suo aspetto, è promosso dalla Fondazione Biagio Agnes, in collaborazione con la Rai (che trasmette l’evento fin dalla prima edizione) e in partnership con Confindustria.

Gli ospiti della serata saranno Francesco Gabbani, che si esibirà con il suo ultimo singolo Peace & Love e con uno dei suoi successi, Tosca, che presenterà la versione portoghese di Amado Tudo, i gemelli Mirko e Valerio Lucia, violinisti di 15 anni che hanno suonato con i Coldplay, e Sergio Bernal, ballerino spagnolo che si esibirà con un numero di zapateado.

Chi sono i vincitori del Premio Biagio Agnes 2022

Annunciati da Gianni Letta, presidente della giuria Premio Biagio Agnes, durante la conferenza stampa di presentazione della 14esima edizione, i vincitori di quest’edizione sono i fotoreporter ucraini Mstyslav Čhernov, Evgeniy Maloletka e Vasilisa Stepanenko (vincitori del Premio Internazionale), Monica Guerzoni (vincitrice del Premio per la Carta Stampata), Angelo Panebianco (vincitore del Premio per il Giornalismo Politico), Maria Corbi e Francesca Sforza (vincitrici del Premio per il Giornalismo Periodico), Amadeus per il Festival di Sanremo 2022 (Premio per la Televisione), Monica Maggioni (vincitrice del Premio Giornalismo Televisivo), Ileana Sciarra (vincitrice del Premio Miglior Cronista), Maria Chiara Giannetta per la serie Blanca (Premio per la Fiction), I fratelli De Filippo (Premio per il Cinema), Alberto Orioli (vincitore del Premio per il Giornalismo Economico), Geppi Cucciari e Giorgio Lauro per Un giorno da pecora (Premio per la Radio), Pier Bergonzi (vincitore del Premio per il Giornalismo Sportivo), Virman Cusenza (vincitore del Premio al Giornalista Scrittore), Marco Pratellesi (vincitore del Premio per il Giornalismo Digitale), Camilla Mozzetti (vincitrice del Premio Under 40) e Michele Guardì (vincitore del Premio Speciale).