Premio Biagio Agnes 2021 su Rai1 con Mara Venier ed Alberto Matano

Squadra che vince non si cambia, è il mantra che spesso accompagna le conferme di qualsiasi tipo, ma questo claim ben si attaglia alla conferma di cui ci occupiamo qui oggi. Sono stati confermati infatti alla conduzione del Premio di giornalismo Biagio Agnes due beniamini di Rai1, Mara Venier e Alberto Matano. Saranno infatti ancora loro, come già accaduto in passato, i gran cerimonieri della premiazione del Premio Biagio Agnes che andrà in scena a Napoli il prossimo 11 di settembre.

E sarà ancora una volta Rai1 a trasmettere la premiazione ai migliori esponenti del mondo dell’informazione italiano. Il premio è promosso dalla Fondazione Biagio Agnes in collaborazione con la Rai e la Confindustria. La manifestazione ha l’onore di fregiarsi della Medaglia del Presidente della Repubblica ed è patrocinata dalla Camera dei Deputati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo e ha ottenuto il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, della Regione Campania e della Società Campana Beni Culturali, di Roma Capitale, della Città di Sorrento, del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana.

Insomma una serata di grande prestigio che anche quest’anno avrà come premiati e premianti alcuni degli esponenti più di spicco del mondo del giornalismo, dell’informazione e della comunicazione del nostro paese, La giuria è presieduta da Gianni Letta, mentre Presidente onoraria è la Presidente della Rai Marinella Soldi. Il premio è presieduto dalla figlia del grande direttore generale della Rai Simona Agnes. Fra i tanti prestigiosi ospiti della serata si segnala anche la presenza del nuovo Amministratore Delegato dell’azienda radiotelevisiva di Stato Carlo Fuortes al suo debutto in un programma di Rai1.

Anche quest’anno dunque l’accoppiata vincente di Rai1 formata da Mara Venier e da Alberto Matano farà gli onori di casa nella location napoletana da dove si svolgerà la cerimonia di premiazione del Premio Biagio Agnes 2021. La prima che si è confermata leader della domenica pomeriggio nella scorsa stagione tv con la sua Domenica in e che tornerà in onda da domenica 19 settembre, il secondo che ha conquistato la leadership del pomeriggio feriale televisivo con la sua Vita in diretta che ormai ha un fedele zoccolo duro di telespettatori che non lo abbandona mai e che tornerà -attesissimo- da lunedì 13 settembre. Ovvia quindi e scontata la loro conferma alla conduzione del Premio Biagio Agnes 2021 su Rai1, che ricordiamo andrà in onda in diretta-differita sabato 11 settembre in seconda serata su Rai1 dopo lo Speciale 11 settembre condotto da Monica Maggioni.