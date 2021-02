Dopo l’assaggio di ieri sera, con il netto successo del Paris Saint Germain ai danni del Barcellona e la vittoria esterna del Liverpool contro il Lipsia, oggi torna in campo la Champions League. In programma, con calcio di inizio alle ore 21.00, Porto-Juventus, partita valida per l’andata degli ottavi di finale. La squadra di Andrea Pirlo è l’unica italiana ad essere impegnata questa settimana, mentre tra sette giorni toccherà anche a Lazio e Atalanta.

Venendo a Porto-Juventus si può dire che la gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e sarà dunque visibile solo agli abbonati alla pay tv. La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan e a Giancarlo Marocchi. Stasera è in programma anche un altro match, ossia Siviglia-Borussia Dortmund, anch’esso visibile solo su Sky.

Per le interviste del pre e post partita, è confermato l’appuntamento su Sky con Anna Billò a Champions League Show, in onda anche su Sky Sport 24. Al suo fianco Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Paolo Condò. Per quanto riguarda Mediaset, alle 23.50 su Italia 1 spazio a Pressing Champions League con ampie sintesi delle due sfide odierne e i commenti in studio di Giorgia Rossi, Alessio Tacchinardi, Mino Taveri. Per i casi arbitrali la moviola di Graziano Cesari.

Per i clienti Sky, tutte le partite, e quindi anche Porto-Juventus, possono essere seguite in diretta anche su Sky Go, anche in HD.

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisiva della serata di Champions League.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO

ore 21

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

PORTO-JUVENTUS in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).

telecronaca Federico Zancan; commento Giancarlo Marocchi

bordocampo Giovanni Guardalà

Diretta Gol Riccardo Trevisani

Siviglia-Borussia Dortmund in diretta su Sky Sport Football (satellite e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet)

telecronaca Pietro Nicolodi

Diretta Gol Daniele Barone.