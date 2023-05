Speciale Porta a Porta, su Rai 1 domani alle 18:30 Vespa ospita Zelensky

Porta a Porta sbarca nel preserale di Rai 1 in occasione della prima visita a Roma del presidente ucraino Volodymyr Zelensky dallo scoppio della guerra. Domani, sabato 13 maggio, andrà in onda a partire dalle 18:30 uno speciale Porta a Porta dove Bruno Vespa intervisterà nuovamente Zelensky.

I due, infatti, si sono già incontrati di persona lo scorso gennaio quando Vespa volò a Kiev per incontrare il presidente ucraino. Quella non fu però la prima intervista che realizzò a Zelensky, che, infatti, era già stato ospite in collegamento di Porta a Porta. Non stupisce quindi che domani il presidente ucraino sarà proprio nello studio di Bruno Vespa per rispondere alle domande dei principali giornali italiani.

L’appuntamento televisivo, che nasce in collaborazione con il Tg1, prevede l’intervento dei direttori dei quotidiani e dei telegiornali nazionali. Questo speciale Porta a Porta si inserirà in maniera insolita nel palinsesto di Rai 1, che vedrà con buone probabilità saltare la puntata dell’Eredità. Dovrebbe andare invece regolarmente in onda Italia sì con Marco Liorni, che si limiterà semplicemente a chiudere una quindicina di minuti prima rispetto al solito.

Lo speciale Porta a Porta andrà così in onda in diretta, non vedendosi “rubate” dalla varie testate online o dai tg in onda alle 20:00 le dichiarazioni che il presidente Zelensky farà. L’eventuale spazio in seconda serata, trattandosi domani di sabato e prevedendo Rai 1 in programmazione la finale dell’Eurovision Song Contest, sarebbe potuto arrivare solo attorno all’1:00.

Si è probabilmente per questo deciso di optare per questa inedita collocazione di Porta a Porta, che aprirà alle 18:30 un segmento informativo che per Rai 1 si concluderà alle 20:30 con la chiusura del Tg1 delle 20:00. Un palinsesto, quello di Rai 1, che sarà parzialmente rivoluzionato per una giornata che assumerà tutti i tratti di una giornata storica per l’Italia.