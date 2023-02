I Pooh tornano su Rai 1, nel nome di una storia difficile da mettere da parte e in quello degli amici che non ci sono più, come Valerio Negrini e Stefano D’Orazio. Non solo Sanremo, dunque: il gruppo è all’Ariston nella Prima Serata di Sanremo 2023, martedì 7 febbraio, ma si prepara anche ad avere uno speciale in prima serata su Rai 1, ovvero il docufilm Pooh – Un attimo ancora, in programma mercoleì 15 febbraio alle 21.25 sull’Ammiraglia Rai.

I #Pooh hanno deciso di regalarci #UnAttimoAncora. Un concerto-evento con tutti i grandi successi della band bolognese: il #15febbraio alle 21.25 su @RaiUno. pic.twitter.com/kSTsrBu46a — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 5, 2023

In realtà il ritorno dei Pooh a Sanremo, per quella che nel complesso è la loro terza volta, è propedeutica a due importanti momenti live che rivedranno il gruppo esibirsi live dopo il tour d’addio del 2016. Se lo speciale tv di Rai1 serve a far conoscere la storia del gruppo magari ai più giovani e ricordarne il percorso a chi ha qualche anno in più, il palco live serve invece da dare spazio a quella voglia di condividere emozioni col proprio pubblico che I Pooh non hanno mai davvero perso. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli sono pronti ad abbracciare il proprio pubblico prima in una serata speciale al Teatro Lirico di Milano il 20 febbraio, per un evento di musica e di beneficenza in memoria di Valerio Negrini e il cui ricavato sarà destinato all’da Anpil (Insieme per i Bambini) Onlus, per aiutare i bambini di Haiti. La serata sarà condotta da Daniele Battaglia, Francesco Facchinetti e Paolo Conticini e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Mario Biondi, Christian Iansante, Leonardo Manera ed Enrico Ruggeri.

Il secondo momento live è stato annunciato poche ore prima della loro esibizione a Sanremo 2023 e ha a che fare con una serata-evento a San Siro il prossimo 6 luglio. Il titolo lascia pochi dubbie richiama uno dei loro più recenti successi, Pooh – Amici per sempre. La prevendita dei biglietti è iniziata martedì 7 febbraio, proprio in concomitanza con la loro esibizione sanremese: per tutti i dettagli vi rimandiamo all’articolo dedicato che trovate su Soundsblog.