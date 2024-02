Nella puntata di oggi, 7 febbraio 2024, a Pomeriggio cinque non ci sarà Myrta Merlino: chi condurrà il programma di Canale 5 al suo posto

Perché Myrta Merlino oggi (7 febbraio 2024) non conduce Pomeriggio cinque? Chi conduce al suo posto

C’è vita oltre il Festival di Sanremo e a riportarci per un momento fuori dall’Ariston e dalla città dei Fiori è l’assenza improvvisa di Myrta Merlino da Pomeriggio cinque per la puntata di oggi pomeriggio, 7 febbraio 2024, su Canale 5.

Alle 16:55 dunque il pubblico non ritroverà come al solito la conduttrice al timone del programma d’infotainment dallo scorso settembre, ma per quale motivo?

Lo rivela la stessa Merlino tramite i suoi canali social, la febbre alta purtroppo l’ha messa K.O, per questo è impossibilitata ad andare in onda “Cari tutti sono crollata anch’io. Febbre alta, mal di gola e chi più ne ha, più ne metta. Mi dispiace ma oggi mi riguardo e non andrò in onda. Torno prestissimo“.

Chi conduce Pomeriggio cinque al posto di Myrta Merlino?

In via del tutto eccezionale, come riporta il sito Davide Maggio, a prendere le redini del programma di Canale 5 oggi pomeriggio (e aggiungiamo: provvisoriamente) sarà il giornalista Giuseppe Brindisi, già conduttore su Rete 4 di Zona Bianca e di Tg4 – Diario del giorno da qualche settimana.

Curiosità: si crea un precedente per Pomeriggio Cinque, con oggi – seppure Brindisi vestirà un ruolo di supplenza – il programma viene condotto – per la prima volta in 16 anni – da un uomo.

Per questa ragione l’approfondimento pomeridiano di Rete 4 Tg4 – Diario del Giorno, tornerà ad essere condotto da Luigi Galluzzo. Il giornalista siciliano in precedenza è stato già conduttore del programma d’informazione, fino allo scorso 12 gennaio.

Quando tornerà Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque?

Al momento non è dato sapere quando la conduttrice ritornerà al posto di conduzione. Come scritto dalla stessa Merlino “Torno prestissimo” non dà una tempistica precisa sul suo ritorno, ma è certo che nel corso della settimana si potranno conoscere più dettagli sulla data del ritorno.