Il segmento pomeridiano Tg4 – Diario del giorno in onda nel pomeriggio di Rete 4 ha continuato ad avere vita propria anche dopo l’addio forzato alla conduzione di Andrea Giambruno, avvenuto dopo il caso dei fuori onda trasmessi Striscia la Notizia e tutto ciò che ne è seguito. Giambruno dalla fine dell’ottobre 2023 è rimasto comunque nel dietro le quinte come curatore del coordinamento redazionale, mentre la guida dell’approfondimento del Tg4 è stato accompagnata man mano dalla squadra del parco-conduttori del notiziario, come abbiamo scritto nei momenti subito successivi all’annuncio arrivato da Mediaset.

Lo possiamo chiamare ‘tempo sospeso’ o di ‘transizione’, come volete voi, ma è certo che in questi due mesi e mezzo di prosecuzione del diario ci siano stati dei lavori in corso. I giornalisti succeduti davanti alla telecamera e per oltre un’ora di diretta, sono stati come degli operai che hanno sorretto una barca da rimettere in sesto per farla tornare a galleggiare in attesa di trovare un conduttore di spicco al suo capo.

Chi è il conduttore di Diario del giorno su Rete 4?

Da domani, lunedì 15 gennaio 2024, a prendere il timone della conduzione di Tg4 – Diario del giorno sarà Giuseppe Brindisi.

Conduttore già in pianta stabile a Mediaset, volto storico dell’informazione del biscione, riconoscibile al pubblico di Rete 4 poiché già conduttore di Zona Bianca in prima serata, ed ora impegnato nuovamente in un daytime quotidiano.

Cambia la conduzione, ma non il succo del programma. Come annuncia anche il comunicato ufficiale Mediaset :”ampio spazio verrà dedicato a tutti i temi al centro del dibattito pubblico e politico, con una particolare attenzione ai fatti di cronaca e di attualità, con il commento degli ospiti presenti in studio e in collegamento“.

Dunque, l’appuntamento con Tg4 – Diario del giorno (condotto da Giuseppe Brindisi) è per il solito orario, dalle 15:30 circa alle 16:50, su Rete 4.