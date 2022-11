Pizza in arrivo su Rai2. Anzi, Pizza Doc. È questo, a quanto risulta a TvBlog, il titolo provvisorio scelto per il nuovo programma del sabato mattina di Rai2 dedicato ad uno dei simboli dell’identità culturale italiana e tra i cibi più noti, amati e celebrati nel mondo. Alla conduzione, sempre stando alle indiscrezioni in nostro possesso, ci sarà Tinto, all’anagrafe Nicola Prudente, che tornerà così sulla rete dove è già stato protagonista negli anni scorsi con Frigo.

Tinto, questa estate padrone di casa di Camper su Rai1 (con Roberta Morise) e da tempo speaker di Radio 2 dove fa coppia con Federico Quaranta in Decanter, è ormai sempre più legato al food e in particolare alla pizza. Su La7, infatti, conduce da qualche stagione Mica Pizza e Fichi, tornato in onda con la nuova edizione a inizio settembre ogni domenica alle 11:40 (venti le puntate previste).

Pizza Doc, la cui produzione sarà affidata a Rg Factory, dovrebbe andare in onda da gennaio 2023 per un totale di quindici episodi. Come anticipato, la collocazione scelta in palinsesto sarà quella del sabato mattina, attualmente occupata da Cook40 di Alessandro Greco e da Check Up di Luana Ravegnini. Nel cast dovrebbe essere presente anche Monica Caradonna, in qualità di esperta enogastronomica.

Soltanto nelle prossime settimane il progetto televisivo di Pizza Doc (lo ribadiamo: si tratta del titolo provvisorio) prenderà forma in maniera definitiva e troverà ufficialmente spazio nel palinsesto di Rai2.