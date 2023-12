L’anno 2024 sarà davvero molto importante per la Rai. Come sapete l’anno prossimo si celebrerà il centenario della Radio, nata nel 1924 ed il settantesimo della televisione, la cui programmazione è partita nel gennaio 1954. Qui su TvBlog abbiamo avuto modo di anticiparvi alcuni dei momenti cardine di questi festeggiamenti. Vi abbiamo anche mostrato in anteprima il logo delle celebrazioni Rai per il compleanno di Radio e di Tv del 2024. Oggi vi parliamo di due Senatori della Tv nostrana, ovvero Pippo Baudo e Renzo Arbore e del ruolo che avranno in questo specialissimo anno di celebrazioni.

Pippo Baudo e Renzo Arbore ambasciatori delle celebrazioni Rai

Pippo Baudo e Renzo Arbore sono stati importantissimi, per non dire determinanti, per il successo di Radio e di Tv nel nostro paese. Il primo sopratutto per la televisione, il secondo anche per la radio. Davvero tante e di successo le trasmissioni che li hanno visti protagonisti, oltre che ideatori. Trasmissioni che hanno fatto la storia della Tv e della Radio in Italia, tanto che la nostra testata, tempo fa, li aveva candidati come Presidente e Direttore generale onorari della Rai.

La Rai non è rimasta insensibile alla nostra proposta, tanto che ha deciso di invitarli a prendere parte alle celebrazioni del prossimo anno riguardanti il compleanno di Radio e di Tv. Pippo Baudo e Renzo Arbore però non saranno dei semplici testimonial, ma saranno i due ambasciatori della Tv e della Radio nel 2024 delle celebrazioni. Loro due impersoneranno il prossimo anno la Rai in tutte le iniziative, sia televisive, che radiofoniche, oltre che di altra natura più istituzionale, dedicate alle celebrazioni relative al compleanno della Tv e della Radio.

La carriera di Pippo e Renzo in Rai

E non poteva essere altrimenti, visto il loro passato nei due media. Sarebbe davvero lunga la lista di programmi di successo che li ha visti protagonisti, sia come autori che come conduttori. Di Arbore ci piace ricordare Alto gradimento e Bandiera gialla, per quel che riguarda la radio e L’altra domenica, Quelli della notte e Indietro tutta, per la Tv. Mentre Pippo Baudo esplode televisivamente con Settevoci e grazie a questo arriva a condurre il primo dei suoi 13 Festival di Sanremo, ovvero quello del 1968. Parliamoci chiaro, il Festival di Sanremo resta il suo programma del cuore, forse però quello della mente, quello cioè che gli permette di mostrare tutte le sue qualità da conduttore è Domenica in, che conduce per 13 edizioni.

Della carriera di Pippo Baudo non si può non citare poi Canzonissima e Fantastico, programmi quelli che lo incoronarono Re indiscusso del sabato sera di Rai1 per tante stagioni. Ma davvero la lista sarebbe lunga di programmi di successo di Pippo Baudo e di Renzo Arbore, che saranno gli ambasciatori della Rai nel 2024 per le celebrazioni del compleanno di Radio e di Tv.

Renzo Arbore una vita “Appresso alla musica” ora anche su Rai2

Renzo Arbore sarà anche il protagonista di un programma musicale in onda nella seconda serata di Rai2 del giovedì per venti settimane dal titolo Appresso alla musica. Si tratta di un viaggio che Renzo farà insieme a Gegè Telesforo e a tanti amici cantanti e musicisti nella storia della musica del nostro paese. Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica, le canzoni, gli autori, i cantanti, insomma gli artisti che hanno dato lustro al nostro paese. Appresso alla musica andrà in onda, come detto, nella seconda serata del giovedì di Rai2, per poi tornare la settimana successiva in replica su Rai5 di mercoledì, sempre in seconda serata.

Nel programma Renzo e Gegè ricorderanno grandissime star della musica mondiale degli anni ’70, ’80 e ’90 come Dee Dee Bridgewater, James Brown, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Solomon Burke, Rufus Thomas, Pat Metheny, Manhattan Transfer, Chet Baker, l’armonicista Toots Thielemans, Joe Cocker, Jimmy Smith e altri interpreti di altrettanto livello. Ma anche gli artisti migliori di casa nostra. Da Ivano Fossati, a Fiorella Mannoia a Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Mia Martini, Pino Daniele, Gino Paoli, Enzo Jannacci, Dario Fo, Edoardo Bennato, Roberto Murolo, Antonello Venditti, Riccardo Cocciante, Franco Battiato.