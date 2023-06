Festa grande a Via Asiago questa mattina: Fiorello celebra il compleanno di Pippo Baudo telefondandogli in diretta sul finale della puntata di Viva Rai 2 per fargli gli auguri. Una telefonata molto affettuosa, anzi entusiasta da parte di Fiorello che ha incarnato tutto l’affetto del pubblico per il maestro della conduzione tv che compie oggi, 7 giugno 2023, 87 anni.

Una telefonata condotta tra allegria e festa, ma anche sull’onda dei ricordi: e se si parla di Fiorello e di Baudo è difficile non entrare in argomento Sanremo. Fiorello ricorda la sua esperienza a Sanremo 1995, la sua prima partecipazione al Festival che lo vide concorrente. Un’edizione che, per tutti, lo showman siciliano, all’apice del successo col Karaoke, aveva già vinto: presentò Finalmente tu e la vittoria sembrava in tasca. “Ti ricordi cosa mi dicesti, eh Pippo? ‘Fiorello! Sei entrato Papa e sei uscito cardinale!” dice ridendo Fiore, che fa capire che forse un po’ all’epoca alla vittoria ci credeva.

Parlando di Sanremo, Fiorello non può che ‘cercare un endorsement’ dal gran maestro della tv – e dei Festivàl – per l’amico Amadeus:

“Amadeus è bravo, è simpatico, è anche siciliano e si vede…Lo dico anche con un po’ di rammarico”

dice Baudo che non rinuncia alla sua ironia anche se con una voce un po’ più roca e fievole di quella cui siamo abituati. Ma la verve di Pippo, quella con cui ha alimentato e portato avanti serate, show, varietà e Festivàl torna prepotente quando Fiorello lo stuzzica sul numero di Sanremo condotti dall’amico:

“Eh Pippo, ormai ci siamo: Amadeus ne fa cinque di fila, ormai ti raggiunge!” “Eh, ma io ne ho fatti TREDICI! Campacavallo eh! Tredici sono tanti!”

La zampata del leone non manca mai.

La telefonata, sorridente, calorosa e avvolta da un pizzico di nostalgia e di tenerezza, si chiude con una promessa da parte di Pippo Baudo, che raccoglie l’invito di Fiore a raggiungerlo a Via Asiago in una prossima, eventuale, edizione di Viva Rai 2:

“Fiore, non solo te lo prometto, ma te lo garantisco perché sono certo che la prossima edizione la farai!”

E se lo dice Pippo… Noi ci auguriamo solo di vederlo presto in tv per tributargli un altro lungo applauso e ne approfittiamo per fargli i nostri auguri più affettuosi. E se ci chiedono ” A chi vuoi più bene? A papà o a mammà” noi sappiamo cosa rispondere…