Pippo Baudo come sta? Ecco le sue reali condizioni

Dopo le dichiarazioni di Pippo Balestrieri, storico direttore di palco al teatro Ariston di Sanremo, dello scorso sabato a Italia Sì, era iniziata a serpeggiare in rete e non solo una certa apprensione circa le condizioni di salute di Pippo Baudo. Ospite, infatti, di Marco Liorni, Balestrieri nel ricordare le esperienze lavorative con Baudo si era lasciato andare emozionato a un “Baudo sta male”, parole accolte subito nello studio di Italia Sì da un applauso e da un “grande abbraccio” che Liorni ha voluto inviare a Baudo.

Tutte cose che comprensibilmente avevano allarmato non pochi utenti anche solo su Twitter, dove le parole ed le espressioni utilizzate da Pippo Balestrieri a Italia Sì erano state messe in relazione con il messaggio vocale che aveva ricevuto Giorgia la settimana del Festival quando lo aveva contattato, come rivelato nello speciale sanremese di Domenica In, per confermargli che a Sanremo si continuava a respirare aria di Pippo Baudo (“lui mi ha fatto un audio, che mi ha fatto commuovere per mezz’ora con il suo vocione”)

Per mettere però freno alle voci che con sempre più insistenza avevano preso a circolare sul web circa le sue condizioni di salute, alimentate anche da un’ormai lunga assenza dal video, Pippo Baudo ieri ha deciso di intervenire direttamente, rispondendo a una chiamata proveniente dalla redazione di Il Messaggero arrivata al numero di Dina Minna, la sua fidata segretaria.

“Tranquilli non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è risponderle di persona, farle sentire la mia voce e augurarle un buon pomeriggio” ha risposto alla giornalista Baudo, che ha voluto così tranquillizzare tutti circa il suo status di salute. E ora, di fronte a una condizione appurata di buona salute (c’è chi lo ha incontrato camminando per strada qualche giorno fa) c’è chi lo immagina già come possibile ospite di Benedetta Primavera, lo show che segna il ritorno di Loretta Goggi al varietà. Rivedremo presto anche in video Pippo Baudo?