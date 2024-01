Ed è il sorriso del mondo che ti fa amare la vita e ti fa stare bene. Quando guardi la gente che si sente serena, con il sorriso del mondo qui non sarà mai finita.

Anche quando va tutto storto e ti è sfuggita la felicità,

tu sai che non puoi lasciarti andare, perché hai intorno qualcosa di più.



Anche quando hai perso i tuoi sogni e pensi proprio che non ce la fai,

intorno a te c’è ancora una ragione, per non mollare e tirarti più su.



Metti le ali al tuo cuore, diventa tutto facile sai.

Il giorno sembra migliore, ma guardati intorno, dai.

Ed è il sorriso del mondo che ti fa amare la vita

e ti fa stare bene.

Quando guardi la gente che si sente serena,

con il sorriso del mondo qui non sarà mai finita.



Fai un respiro profondo e poi guardati intorno:

quant’è bella la vita…

Anche quando ti senti stanco e sembra che sia tutto contro di te,

c’è ancora accesa una piccola luce, ed è una forza che ti guiderà.

Metti le ali al tuo cuore, ma guardati intorno, dai.

Ed è il sorriso del mondo che ti fa amare la vita

e ti fa stare bene.



Quando guardi la gente che si sente serena,

con il sorriso del mondo qui non sarà mai finita.



Fai un respiro profondo e poi guardati intorno:

quant’è bella la vita…

Potrai sognare anche il mare con gli occhi della gente, vedrai,

saranno notti stellate se solo tu lo vorrai.

Con il sorriso del mondo qui non sarà mai finita.

Fai un respiro profondo e poi guardati intorno:



quant’è bella la vita…

Senti il respiro del mondo, io lo respiro con te!

Musica e testo di O. Lambertini – M. Neri – R. Polisano

Diciamolo con una canzone: Il sorriso del mondo