Secondo quanto apprende TvBlog, ci saranno anche Pio e Amedeo tra gli ospiti del one woman show di Michelle Hunziker, in onda tra poche settimane in prime time su Canale 5. Il duo comico, da inizio mese al cinema con il film Belli ciao, si aggiunge a Maria De Filippi nella lista dei personaggi che affiancheranno la showgirl svizzera nei due appuntamenti previsti, che saranno registrati nei prossimi giorni.

Per Pio e Amedeo si tratterà del ritorno su Canale 5 dopo la positiva esperienza di Felicissima Sera, che, come anticipato da TvBlog qualche tempo fa, quasi sicuramente avrà una seconda stagione, in onda tra marzo ed aprile 2022.

Per quanto riguarda la collocazione in palinsesto del one woman show di Michelle Hunziker, che al momento non ha ancora un titolo ufficiale, non è da escludere che venga anticipato a febbraio, subito dopo il Festival di Sanremo, al via su Rai1 tra meno di due settimane.

C’è curiosità sullo sketch che vedrà protagonisti Pio e Amedeo all’interno dello show della Hunziker, anche per comprendere se le reazioni social saranno vivaci, come sta accadendo sempre più spesso in occasione delle loro partecipazioni televisive. Tra le più recenti vanno menzionate quelle ad Amici di Maria De Filippi, L’intervista, Verissimo e Uà – Uomo di varie età su Canale 5. Saltata, invece, causa quarantena da covid, la presenza a Capodanno in musica, l’evento di fine anno di Canale 5 in diretta da Bari.