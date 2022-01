Continua la preparazione del one woman show di Michelle Hunziker, che andrà in onda tra febbraio e marzo 2022 in prime time su Canale 5 quasi sicuramente in due appuntamenti. Secondo quanto risulta a TvBlog, tra gli ospiti della trasmissione dovrebbe esserci anche la regina della rete ammiraglia di Mediaset Maria De Filippi.

La conduttrice, infatti, stando alle indiscrezioni in nostro possesso, avrebbe accettato l’invito della showgirl svizzera, con la quale in tempi recenti ha collaborato in tv. Risale, infatti, al 2019 Amici Celebrities, lo spin-off serale del talent show che vide una conduzione divisa a metà tra le due donne. De Filippi e Hunziker hanno condiviso anche l’esperienza dietro il bancone di Striscia la notizia nel 2015, mostrando un buon feeling.

Nei prossimi giorni, quando inizieranno le registrazioni, si conosceranno ulteriori dettagli sullo show della Hunziker, compresa la lista completa dei personaggi che vi prenderanno parte come ospiti (l’elenco sarà lungo e assai accattivante). A produrre l’evento sarà la Ballandi Multimedia.

La pesante e prestigiosa presenza di Maria De Filippi nel suo show (il cui titolo per il momento non è stato comunicato) è oggettivamente una buona notizia per la Hunziker, che evidentemente sta trascorrendo ore non facili dal punto di vista personale: ieri, infatti, ha annunciato ufficialmente la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, dopo dieci anni di amore e due figlie (Sole nata nel 2013 e Celeste venuta alla luce del 2015). Una comunicazione affidata all’agenzia Ansa con una nota congiunta, alla quale – hanno fatto sapere – non seguiranno ulteriori commenti.