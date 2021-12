Michelle Hunziker prepara un one woman show per il 2022 su Canale 5

Sono passati quasi dieci anni da quando si è iniziato a parlare di un one woman show con protagonista Michelle Hunziker. L’idea di uno show televisivo con protagonista assoluta la bionda conduttrice di All together now è iniziata a circolare nel 2012, sulle basi dello show teatrale “Mi scappa da ridere” prodotto dalla Ballandi. Lo stesso produttore e fondatore di questa casa di produzione, il grande Bibi Ballandi, dichiarò ai quei tempi l’intenzione di portare sul piccolo schermo uno show che partisse proprio da quello spettacolo. La cosa però alla fine della fiera non si concretizzò e nel frattempo purtroppo è arrivata la scomparsa del grande impresario emiliano romagnolo.

Adesso però, stando alle indiscrezioni che abbiamo avuto modo di verificare, i tempi sarebbero davvero maturi per l’approdo sul piccolo schermo di uno show con protagonista assoluta Michelle Hunziker che in qualche modo si ispiri proprio allo spettacolo teatrale sopra menzionato. Lo spettacolo di varietà dovrebbe essere composto da due puntate e proprio in questo periodo il programma è in via di gestazione.

Le riprese e le registrazioni di questo show dovrebbero avvenire verso la fine del prossimo mese di gennaio, mentre la messa in onda sarebbe prevista per la prossima primavera, nella serata del giovedì, probabilmente subito dopo il termine del Grande fratello vip 6, termine fissato come è ormai noto alla metà del mese di marzo. Lo show in oggetto sarà registrato presso gli studi “Le Robinie” di Cologno Monzese in provincia di Milano, già teatro di tanti show made in Mediaset. Lo spettacolo recente di Celentano, l’ Isola dei famosi, Star in the star, per fare alcuni esempi.

L’appuntamento dunque con questo nuovo spettacolo di varietà con protagonista assoluta Michelle Hunziker sarebbe previsto per la prossima primavera nei giovedì sera (probabilmente due) di Canale 5, dopo la conclusione dell’edizione monstre del Grande fratello vip 6.