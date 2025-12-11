Piersilvio Berlusconi “chiama” Amadeus: il legame con Mediaset non si è mai spezzato

Amadeus sempre più lontano dalla Warner Bros Discovery. Il divorzio con il canale Nove non è ancora ufficiale, ma resta un’ipotesi più che possibile. Le indiscrezioni dei mesi scorsi lo hanno confermato e il passare delle settimane ha accreditato sempre di più la tesi di un addio di comune accordo a fine anno. Non c’è ancora un comunicato che libera il conduttore, ma i risultati parlano per lui. Anche la fama, a dire il vero. Sebastiani, infatti, è ancora molto stimato e considerato.

Il lavoro del presentatore è noto agli occhi degli esperti. In Warner Bros qualcosa non è andato come avrebbe dovuto, ma la carriera di un professionista non si discute. Semmai si cerca di capire da dove è possibile ricominciare. Colloqui, anche stavolta in via informale, ce ne sono stati. Sia in Rai che dalle parti di Cologno Monzese.

Piersilvio Berlusconi apre ad Amadeus in Mediaset

Tutti lo vogliono, ma bisogna vedere chi riuscirà a mettere le mani sull’ex Direttore Artistico di Sanremo. Il quale non ha, né può avere, le stesse pretese contrattuali di un tempo (i risultati del passato recente sono un ridimensionamento impossibile da sottovalutare) ma vuole comunque mettersi in gioco. La conferma, in tal senso, arriva da Piersilvio Berlusconi che, durante la conferenza stampa di fine anno con i cronisti, stuzzicato da una domanda di un giornalista risponde: “Amadeus? Ha un contratto, ma noi siamo sempre aperti a professionisti come lui”.

In gergo lavorativo significa: Mediaset ti aspetta. Dunque Piersilvio Berlusconi può cominciare a pensare a qualche programma da affidare al presentatore e a una proposta da mettere sul tavolo. Sebastiani cerca una nuova casa televisiva e l’avvenire potrebbe anche passare da Cologno Monzese. Non sarebbe il primo che arriva dalla Rai e da altri lidi: Max Giusti ha vissuto la medesima parabola. Prima in Rai, poi la parentesi a Tv8, ora presenza fissa a Mediaset con due giochi e un programma in prima serata da annunciare. Amadeus potrebbe ripercorrere lo stesso iter.

Cologno Monzese aspetta

Nella speranza che i risultati siano diversi: cambiare casacca, per Sebastiani, non è stato un bene in termini di Auditel. Cologno Monzese, però, potrebbe valorizzarlo cercando di cucire un programma su misura per lui. Gli ingredienti ci sono tutti, anche la “benedizione” dai piani alti. L’ultima parola spetta a lui. Una Nessuna Centomila, al fianco di Fiorella Mannoia, potrebbe essere un’investitura in attesa dell’ingaggio ufficiale.