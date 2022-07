Un’accusa di sessismo non la si nega a nessuno nel 2022. Neanche a Pierpaolo Pretelli che da qualche ora è bersaglio di critiche per alcune frasi pronunciate nel corso del suo spettacolo alcuni giorni fa a Maratea e che adesso stanno facendo il giro dei social (qui il video).

Cosa ha detto l’ex velino di Striscia la notizia per scatenare la famigerata indignazione social? Che alle sue serate in discoteca partecipano soprattutto “sessantenni assatanate“. Al netto della polemica a sfondo femminista, siamo qui per notare altro, ossia come ancora una volta Pierpaolo Pretelli sia scivolato su una battuta che già tanto aveva fatto discutere nei mesi scorsi. Il riferimento però non è alla parole sulle over 60 che lo seguono nelle sue uscite in giro per l’Italia, bensì al fatto che ad invecchiare il target del suo pubblico abbia contribuito – a suo dire – la partecipazione nella scorsa stagione tv a molte puntate di Domenica In su Rai1:

Io ho fan dai sessant’anni in su, è incredibile. Non so se è la Rai, forse è stato il periodo di Domenica In…

Già qualche mese fa, per l’esattezza a marzo scorso, Pretelli, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 (piccolo grande dettaglio: è il programma diretto competitor di Domenica In), si era reso protagonista di una gaffe, facendo notare che il pubblico di Domenica In si era ringiovanito grazie alla sua presenza (praticamente fissa fino a poche settimane prima) e che a Mediaset respirava finalmente “aria fresca“.

Un’uscita poco elegante che non fu particolarmente apprezzata (eufemismo) da zia Mara Venier, che per molte dirette aveva ospitato l’ex concorrente del Grande Fratello e di Tale e quale show affidandogli anche alcuni spazi importanti dello storico contenitore domenicale di Rai1 e sicuramente regalandogli una invidiabile vetrina.

Mara Venier, non a caso, a caldo commentò la dichiarazione di Pretelli con un emblematico ‘porello’. A quel punto Pretelli si scusò pubblicamente e il caso sembrò chiudersi con un chiarimento definitivo tra le parti.

Trascorsi alcuni mesi, Pretelli sembra essere ricascato sulla medesima buccia di banana. Anche questa volta arriverà la replica piccata della Venier? E le nuove scuse del fidanzato di Giulia Salemi? E il chiarimento finale? Che al mercato mio padre comprò.