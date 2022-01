Il Covid continua a mietere positivi nella squadra di Domenica in, che domani si vedrà privata di quella che da ormai diversi mesi è divenuta la spalla di Mara Venier, ovvero Pierpaolo Pretelli. Con un ruolo assimilabile a quello della valletta/soubrette (termine declinato al femminile solo perché un corrispondente maschile non è stato ancora coniato, ma forse bisognerebbe iniziare a pensarci), Pretelli dopo le perfomance di Tale e Quale Show si è accasato nello show di zia Mara, che gli ha fatto trovare abiti e parrucche del programma di Carlo Conti per vedere la propria Domenica in arricchita delle immancabili esibizioni dell’ex gieffino.

Domani le signore di Rai1 dovranno rinunciare al bel Pretelli, che settimana scorsa ospite di Massimo Bernardini a Tv Talk (il titolo del blocco era “Pierpaolo Pretelli: exploit di un personaggio”) si è autoribattezzato “tombeur de mamme“, oltre che il “botox di mamma Rai“. Bobby Solo e Nino D’Angelo, insieme ai tanti altri ospiti annunciati per la puntata, dovrebbero sopperire alla sua assenza, che pure destabilizzerà la fanbase che segue con grande passione e trepidazione il cammino televisivo che sta portando avanti Pretelli dopo essere uscito dalla porta rossa del Grande Fratello Vip ormai un anno fa.

A dare l‘annuncio della positività è stato lo stesso Pierpaolo Pretelli, che ha affidato la notizia a una storia su Instagram:

Ciao ragazzi! Purtroppo sono positivo al Covid, ma faccio scudo con le mie tre dosi di vaccino! Dispiace domani non essere con la mia Mara Venier a Domenica in. Torno presto

Pretelli quindi nelle prossime settimane dovrebbe tornare a Domenica in, dove la sua partecipazione veniva data per certa, a quanto ci risulta, almeno fino alla fine di gennaio. Bisognerà ora capire se Pretelli recupererà le puntate perse (salterà solo domani o anche domenica prossima?) nel mese di febbraio o se comunque la sua presenza nel programma della Venier si protrarrà più a lungo.