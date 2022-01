Domenica in e gli ospiti della ventesima puntata

Domenica 23 gennaio 2022 alle ore 14, subito dopo l’edizione delle 13:30 del Tg1 fondato da Emilio Rossi, c’è un appuntamento segnato in rosso nel calendario del telespettatore tipo di Rai1, in rosso non perchè si tratta di una giornata festiva, ma perchè è il classico momento televisivo della famiglia italiana che ha piacere di andare a dare un’occhiata dentro la casa di Mara Venier per vedere chi sono gli ospiti invitati dalla zia nazionale nella sua ideale dimora televisiva. Temi, argomenti, informazione pop, musica, giochi e tanto altro per un momento d’intrattenimento televisivo con al centro la grande carica di bonomia, simpatia ed empatia che solo Mara Venier riesce a regalar loro.

Si tratta del ventesimo appuntamento di questa stagione televisiva 2021-2022 e come è piacevole abitudine per noi e per voi cari lettori di TvBlog, è giunto il momento di andare a sfogliare il menu che zia Mara, insieme alla sua fida e insostituibile squadra di autori stanno preparando per la puntata di domenica 23 gennaio 2022. La partenza è appannaggio di nuovo per uno spazio ampio dedicato alle ultime informazioni riguardanti l’epidemia da Covid. In studio con Mara il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, insieme al Professor Francesco Le Foche, quindi il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. ed il cantautore Nino D’Angelo. In collegamento sempre per lo spazio Covid ci sarà il Professor Matteo Bassetti ed il direttore del quotidiano milanese Libero Alessandro Sallusti.

Passiamo al mondo delle sette note con ospite in studio la cantante veronese Ivana Spagna, che ci farà riascoltare uno dei suoi cavalli di battaglia della prima parte della sua carriera, quella anglofona, ovvero “Easy lady“. Poi il momento del varietà Tutti pazzi per Sanremo con l’amico della domenica Bobby Solo, che canterà “Zingara“, “Gelosia“, due suoi pezzi sanremesi e il celebre “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno. Sempre nel talk sul Festival spazio di nuovo ad Ivana Spagna che canterà il suo pezzo sanremese “Gente come noi” e farà un omaggio all’indimenticabile Mia Martini con il pezzo “Almeno tu nell’universo“. Ecco poi Nino D’Angelo con “Senza giacca e cravatta” e “Mente cuore“. Sempre in questo spazio ospiti di Mara Pierluigi Diaco, Flavio Insinna che vedremo a fine mese alla guida di uno Speciale Eredità dedicato al Festival di Sanremo su Rai1 e Rocio Munoz Morales.

Il mondo del cinema sarà rappresentato dalle protagoniste della nuova pellicola di Enrico Vanzina “Tre sorelle” ovvero Serena Autieri, la Rocio Morales, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini. Appuntamento dunque a tutto questo e molto altro a domenica 23 gennaio 2022 a partire dalle ore 14 su Rai1 con la nuova puntata di Domenica in diretta e condotta da Mara Venier.