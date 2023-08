La Rai ricorda Piero Angela nel primo anniversario della scomparsa con una proposta speciale che passa soprattutto attraverso l’offerta di RaiPlay. Nei giorni scorsi, grazie a Rai Teche, è tornato disponibile online Indagine sulla Parapsicologia, un caposaldo della divulgazione scientifica in Italia e vero esempio di quello che può nascere dall’attenzione per il pubblico, unita al rigore scientifico e all’uso consapevole dell’intrattenimento come veicolo di conoscenza. E soprattutto dall’amore per la verità e dal rispetto per il telespettatore.

L’omaggio di Rai Cultura e Rai Storia

Nel giorno del primo anniversario della morte di Piero Angela, avvenuta il 13 agosto 2022, la Rai offre qualche appuntmento speciale nella sua programmazione lineare. Rai Storia (DTT, 54), ad esempio, ne ricorda la vita e la carriera con una puntata de Il giorno e la Storia, in replica per tutta la giornata di domenica; alle 9.45, poi, Raccontare la scienza ne ricorda la lunga attività, mentre, alle 10.15 vengono riproposti due servizi che Piero Angela, inviato Rai da Parigi, realizzò nel 1961 per la rubrica Controfagotto, di Ugo Gregoretti, e una selezione di servizi per il Telegiornale dal 1955 al 1968, quando Piero Angela fu inviato a Parigi e a Bruxelles.

Alle 13.15, inoltre, i reportage sulla guerra per l’indipendenza dell’Algeria (1955-1962) da lui realizzati a Parigi e a Algeri, oltre a una selezione di programmi realizzati tra il 1969 e il 1980 che segnarono il suo esordio come grande divulgatore. Tra questi, alle 17.00, Prima pagina: otto ore di Waterloo, uno dei primissimi documentari storici firmati Piero Angela, risalente al 1965, a 150 anni dalla battaglia che vide la sconfitta di Napoleone.

Il portale di Rai Cultura, inoltre, ha dedicato una sezione ad Angela intitolata “Grazie Piero” con estratti dei suoi programmi, interviste, doc e momenti salienti della sua carriera.

I grandi successi su RaiPlay

Spazio dedicato anche su RaiPlay che nel suo ‘Omaggio a Piero Angela’ ripropone non solo le tante edizioni di Super Quark da lui realizzate, ma anche la (straordinaria) puntata di Ulisse realizzata dal figlio Alberto che vale decisamente la pena di rivedere e che sarà riproposta domenica 13 agosto in prima serata su Rai 1. Inoltre è disponibile un titolo che ha fatto la storia del genere, ovvero La macchina meravigliosa, un incredibile viaggio nel corpo umano in otto puntate andata in onda nel 1990 e ancora attualissima.

Parlare di un anno ‘senza’ Piero Angela, però, è scorretto, almeno dal punto di vista del pubblico televisivo: è ancora, e si spera sempre, con noi nella programmazione tv, grazie a Rai 3 che sta riproponendo le puntate di Super Quark +, ad esempio, ed è con noi grazie all’archivio online di RaiPlay. Inoltre continuiamo a sentirlo vicino anche grazie ai programmi firmati e condotti da Alberto Angela, da quel Passaggio a Nord-Ovest che resta un baluardo nella programmazione settimanale di Rai 1 agli appuntamenti di prima serata, come il recentissimo Noos, nato proprio dalla tradizione di Super Quark. L’impegno è quello di non dimenticare il suo modo di fare giornalismo, di raccontare la scienza e di diffondere conoscenza. Ecco perché vogliamo ricordarlo con l’ultimo, struggente e indimenticabile, messaggio indirizzato al suo pubblico, che potete rileggere qui. Noi, intanto, ci andiamo a rivedere i suoi programmi…