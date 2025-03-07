Tempo di novità per Pierluigi Diaco. Il giornalista e conduttore impegnato tuttora nel pomeriggio di Rai 2 con BellaMa’ e in radio – su Rai Radio 2 – con il programma Ti Sento, sta per dare una vera e propria svolta alla sua vita professionale.

TvBlog è in grado di anticiparvi che Pierluigi Diaco è entrato nella scuderia di Beppe Caschetto.

Cosa vuol dire questo? Ai meno avvezzi di televisione forse questo potrà non dire tanto, la realtà delle cose è che dietro questo passaggio di Diaco c’è una scelta evidentemente molto importante per quest’ultimo. Nella sua trentennale carriera – e fino a questo momento – Diaco ha sempre gestito se stesso in maniera del tutto autonoma, mentre da adesso la sua immagine sarà rappresentata da un agente.

Non uno qualsiasi, Beppe Caschetto – pur lavorando dietro le quinte della tv – è un professionista di prim’ordine nel settore dello spettacolo.

Chi è Beppe Caschetto

Caschetto è a capo della Itc2000, agenzia di management che fin dal 1993 è attiva nel gestire l’immagine di tanti personaggi dello spettacolo, del cinema e dell’informazione. Come si legge sul sito ufficiale, Itc2000 è “Nata dall’idea iniziale di gestire unicamente personaggi femminili”, ma nel corso di oltre 30 anni di vita l’agenzia ha ampliato le vedute e dunque la sua rosa di professionisti. L’agenzia vanta oltre 50 nomi nella sua scuderia.

Tra questi, per citarne alcuni: Stefano de Martino, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli, Geppi Cucciari, Caterina Balivo, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, Maurizio Crozza, Enrico Lucci, Virginia Raffaele. Recentemente ha fatto il suo ingresso anche Simona Ventura, lo abbiamo già evidenziato pochi giorni fa nel retroscena riguardante l’avvicinamento della conduttrice all’Isola dei Famosi come opinionista unica.

Il presente e il futuro di Diaco

Per Diaco una sorta di ciliegina sulla torta considerando il periodo d’oro di cui è protagonista con BellaMa’.

Sarebbero confermati tutti gli appuntamenti che TvBlog ha avuto modo di anticipare nelle scorse settimane riguardo BellaMa’ di sera che sarebbe in arrivo su Rai 2.

E, in virtù del nuovo sodalizio con Caschetto, non sono da escludere in futuro nuovi progetti per il conduttore.