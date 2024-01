Pierluigi Cappelluzzo: chi è l’ex fidanzato di Greta Rossetti del Grande Fratello 2024

Anche, nel corso dell’ultima diretta, è stato tirato in ballo, Pierluigi Cappelluzzo, l’ex storico fidanzato di Greta Rossetti, attuale concorrente del ‘Grande Fratello 2024‘. La coppia ha vissuto un grande amore di cinque anni. Ma anche dopo la rottura, i due ex innamorati hanno mantenuto ottimi rapporti anche con le rispettive famiglie.

“É stata la relazione più importante della mia vita, abbiamo vissuto cinque anni insieme”

Conosciamolo meglio:

Chi è Pierluigi Cappelluzzo ex fidanzato di Greta Rossetti del Grande Fratello? Età, lavoro, Instagram

Pierluigi Cappelluzzo è nato il 9 giugno 1996 sotto il segno dei Gemelli. Ha 27 anni. E’ nato a Montepulciano E’ un calciatore italiano che gioca come attaccante. Attualmente milita nel Correggese in Serie D. E’ cresciuto nelle giovanili del Siena.

Il suo profilo Instagram @pierluigicappelluzzo ad oggi, conta quasi 10 mila followers.

Proprio, qualche sera fa, in giardino, con Marco Maddaloni, l’ex tentatrice di ‘Temptation Island’ ha fantasticato sul suo prossimo San Valentino da single che, però, potrebbe riservarle qualche gradita sorpresa.

“Sarei uscita con le mie amiche a cena e poi ballare. Magari non sarei stata single”

La ragazza, infatti, non ha smesso di pensare a Pierluigi con cui, dopo l’esperienza del reality di Canale 5, uscirebbe volentieri a prendere un calice di bollicine:

“E gli conviene non restare solo. Il mio amore verso di lui non svanirà mai. Da quando sto qua ci sto pensando molto. Io non avevo la testa. Eravamo le persone giuste nel momento sbagliato. Siamo molto simili caratterialmente. Nessuno dei due aveva il cuore libero. Stessi valori ed ideali”

Anche Marcella Bonifacio, qualche tempo fa, ospite di ‘Casa Sdl’, nominò l’ex compagno della figlia in occasione del triangolo amoroso che coinvolgeva proprio Greta, Perla Vatiero e Mirko Brunetti

“Io credo che è difficile, dopo che mediatamente vivi un’esperienza del genere, poter costruire sia con una, sia con l’altra. E’ una cosa rotta in partenza, anche se il popolo voleva vedere Mirko e Perla perché, per quanto possano essere una coppia affiata dopo 5 anni è normale. Come per mia figlia è stato con Pierluigi Cappelluzzo che ancora oggi per me rimane sempre più buono della faccia della terra, tutti i giorni viene qua. Io l’avrei fatto anche con lui”.