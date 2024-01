Questa sera, lunedì 29 gennaio 2024, su Canale 5, andrà in onda la trentatreesima puntata della diciassettesima edizione del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista, e di Rebecca Staffelli.

Il reality show, prodotto da EndemolShine Italy, va in onda in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali. Sulle reti Mediaset, durante il giorno, invece, vanno in onda delle finestre quotidiane dedicate al reality. Per quanto riguarda la diretta, invece, il GF si può seguire principalmente su Mediaset Extra (dalle 9 del mattino alle 3 di notte) e su Mediaset Infinity.

Grande Fratello 2024, 33esima puntata 29 gennaio: anticipazioni

Il televoto di questa sera vede protagonisti la veterana Fiordaliso insieme ad altri cinque concorrenti: Federico, Monia, Perla, Sergio e Stefano. Uno di loro, stasera, abbandonerà definitivamente il gioco.

Durante la puntata di stasera, inoltre, si parlerà dei continui dissapori tra Beatrice e Perla che hanno diviso i concorrenti in due fazioni.

Continua a tenere banco, inoltre, il rapporto tra Monia e Massimiliano: il “fantasma” di un amore di Monia, taciuto fino a pochi giorni fa, infatti, aleggia tra loro.

Infine, ci sarà una sorpresa per Greta che potrà rivedere il fratello Josh.

Grande Fratello 2024, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Anita Olivieri, marketing manager, Beatrice Luzzi, attrice, Federico Massaro, modello, Fiordaliso, cantante, Giuseppe Garibaldi, collaboratore scolastico, Grecia Colmenares, attrice, Greta Rossetti, imprenditrice, Letizia Petris, fotografa, Marco Maddaloni, judoka, Massimiliano Varrese, attore, Monia La Ferrera, hostess, Paolo Masella, macellaio, Perla Vatiero, imprenditrice, Rosy Chin, chef, Sergio Maria D’Ottavi, imprenditore, Stefano Miele, stilista, e Vittorio Menozzi, ingegnere.

Grande Fratello 2024, 33esima puntata 29 gennaio: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il Grande Fratello 2024 in diretta dalle ore 21:35 su Canale 5. La puntata sarà visibile anche in streaming, su Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:35.