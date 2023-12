Marcella Bonifacio: chi è la mamma di Greta Rossetti del Grande Fratello 2023

Come un fulmine a cielo sereno, le dinamiche del ‘Grande Fratello 2023‘ colpiscono, in maniera più o meno diretta, anche i familiari degli inquilini della casa più spiata d’Italia. Lo sa bene Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti che, in diverse occasioni, ha deciso di punzecchiare l’ex genero Mirko Brunetti, ultimo eliminato della scorsa settimana.

La donna, come farebbe qualunque mamma, difende la propria figlia dagli attacchi degli haters e dai sostenitori della coppia Mirko – Perla spiegando le proprie ragioni.

Conosciamola meglio:

Chi è Marcella Bonifacio mamma di Greta Rossetti del Grande Fratello 2023? Età, lavoro Instagram

Marcella è mamma di Greta, Joseph Carter e Loren Rossetti. Il suo profilo Instagram @marcellabonifacio, ad oggi, conta oltre 16900 followers. Ha 48 anni. Non conosciamo informazioni sul suo attuale lavoro.

L’ultima foto social della mamma di Greta, in compagnia di Mirko, risale allo scorso 8 agosto:

“Io non ho mai visto una storia tra Mirko e mia figlia, perché mi puzzava troppo tutto”, ha confessato la donna durante una lunga intervista a ‘Turchesando’, la trasmissione condotta da Turchese Baracchi sulle frequenze di Radio Cusano Campus. “Lui vuole fare la parte del bravo ragazzo, Perla fa la vittima e quella che c’è andata di mezzo è stata Greta alla fine”

Marcella, nel corso dell’intervista, lancia una bomba che, se si realizzasse, potrebbe vivacizzare le dinamiche all’interno del loft di Cinecittà:

“Mio figlio dice che Perla è la sua ragazza ideale, mi ha detto che quando esce inizierà a corteggiarla”.

E lancia un appello alla produzione per fare entrare un ex fidanzato di Greta, Eugenio Colombo (ex tronista di ‘Uomini e Donne’) con cui, dopo delle frizioni del passato, ha mantenuto buoni rapporti amicali:

“Facciamo entrare Eugenio Colombo al Grande Fratello così sono sicura che mia figlia si rimette in sesto. Lui è sempre la sua spalla, sì lancio questo appello. Lei ogni tanto va in depressione e lui con la sua solarità la riprende, è eccezionale”.