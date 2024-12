Pier Silvio Berlusconi: “Per Mediaset un 2024 eccezionale”. Le dichiarazioni su Sanremo, La Talpa, Striscia la notizia

E’ un Pier Silvio Berlusconi fiducioso quello ritrovato all’incontro con la stampa nello studio 10 del Centro di Produzione Mediaset di Cologno Monzese a Milano, lo stesso in cui ogni settimana vengono realizzate le puntate di Verissimo. L’Amministratore Delegato Mediaset ha potuto raccontare il 2024 del gruppo, un punto della situazione complessivo per mostrare che anno è stato sotto il profilo produttivo e del seguito da parte del pubblico.

“Mediaset chiude un anno eccezionale dal Covid – dice – abbiamo provato a cambiare passo e qualche risultato si vede. Abbiamo alle spalle 9mila ore di programmi auto-prodotti con una crescita quasi 20% rispetto al 2020. Chiudiamo l’anno solare (per la seconda volta) con i dati degli ascolti che superano per un soffio quelli del servizio pubblico” nel totale della giornata praticamente alla pari con la Rai (il 36,8 contro il 36,7).

Poi precisa: “Intendiamoci, per noi essere uguali alla Rai o superare Rai conta poco perché siamo televisione commerciale che genera dati pubblicitari e quindi per noi va molto bene così“.

“Spero ci possano essere altre edizioni di This is me”

Cosa è rimasto del 2024? Certamente il successo recente di This is me ha contribuito alle performance del prime time di Canale 5. Lo show della rete ammiraglia in onda per tre settimane condotto da Silvia Toffanin si è concluso proprio con la presenza dell’AD Mediaset nell’ultima puntata trasmessa mercoledì scorso, 4 dicembre.

A proposito della Toffanin – alla sua prima esperienza da conduttrice per una prima serata – ha affermato: “Mi sentivo responsabile per lei, il programma è nato da una telefonata tra me e Maria (De Filippi, ndr) per celebrare Amici e lei ha pensato a Silvia” poi sullo show: “Si è rivelato un bel prodotto e spero ci possano essere anche altre edizioni“. La strada per un This is Me 2 sarebbe, dunque, tutta in discesa.

La Talpa: “Non è venuto perfetto ma…”

Le note più dolenti, La Talpa. La rivisitazione del format con la conduzione di Diletta Leotta non ha soddisfatto il pubblico. I bassi risultati d’ascolto non hanno premiato “Who is the mole?” e Pier Silvio Berlusconi non ci gira tanto attorno: “Il prodotto non è venuto perfetto, non aveva i polmoni adatti per Canale 5″ eppure, per lui, il rovescio della medaglia c’è: “non escludo di rifare un progetto del genere. Il suo aspetto crossmediale ha sicuramente funzionato, è una strada da percorrere“.

Se il programma non ha fatto sorridere i piani alti, Diletta Leotta – al contrario – è un volto su cui Mediaset vuole puntare. Al momento l’AD afferma di non avere un progetto pronto da affidarle, ma in gergo calcistico (per rivolgerci alla sua comfort zone) è evidentemente ‘convocabile’.

Un freno alle fiction turche?

In una Canale 5 che sta sguazzando abbondantemente tra le produzioni turche: da Endless Love a Segreti di famiglia, da Tradimento a The Family, Berlusconi si rende conto che, davanti a quest’abbuffata, il rischio di impoverire l’offerta della rete ammiraglia si fa pericolosamente concreto. E’ pur vero che portano ascolti a basso costo, ma l’AD mette il piede sul freno, quantomeno per rallentare la macchina: “abbiamo approfittato troppo delle fiction turche”.

Il futuro di Striscia la Notizia

C’è un’incognita sul futuro di Striscia la Notizia? La domanda si pone alla luce degli ascolti non più brillanti come un tempo per lo storico Tg satirico creato da Antonio Ricci.

Anche qui Pier Silvio Berlusconi non si nasconde: “È innegabile che stia vivendo un momento faticoso, dopo 37 anni è normale che succeda. Parlo spesso con Antonio Ricci (NB.: è stato pizzicato anche da Dagospia qualche giorno fa per un incontro proprio con l’AD Mediaset) e sono fiducioso che trovi la strada per tornare a crescere. In futuro, chi lo sa, potrebbero esserci anche degli altri prodotti o un’alternanza di prodotto come avviene nel preserale, sia per noi che per la Rai, come la Rai ha fatto in access. Questo non lo escludo, ma onestamente ad oggi conto sul lavoro che Antonio Ricci sta facendo per rialzare almeno di un po’ il risultato di Striscia la Notizia“.

“Sanremo? Spero resti in Rai”

Il caso Festival di Sanremo. Date le ultime vicissitudini circa l’ipotesi della perdita dell’esclusiva da parte della Rai, Mediaset cosa vorrà fare? “In realtà non ho capito esattamente cosa sta succedendo, è tutto troppo fumoso per esprimere un giudizio. La Rai è il motore del Festival e mi auguro comunque che rimanga lì”.

Poi aggiunge “Se mai un domani dovesse essere sul mercato veramente un progetto da considerare con logiche commerciali valuteremo con l’atteggiamento giusto, che è quello di una azienda commerciale che valuta costi e ricavi. Oggi non mi pongo la domanda perché per me ora è un pezzo di Rai“.

Giambruno tornerà in video: “Mediaset ha un atteggiamento protettivo per lui”

Poco più di anno fa la movimentata vicenda che ha riguardato Andrea Giambruno. Il giornalista, ad ora ex volto di Diario del Giorno, lavora tuttora al programma, ma come responsabile di quest’ultimo: “Penso che questo sia ben più importante che andare o no in video“. Di recente in video ci è tornato sì, ma intervistato da Paolo del Debbio a Dritto e Rovescio (era in programma l’ospitata a Belve, poi tutto è saltato qualche giorno prima la comparsa da Del Debbio).

E in futuro? “Vedremo – dice l’editore – è un giornalista Mediaset di sicuro tornerà in video, oggi non ci sono progetti specifici che lo riguardano. Ma penso che lui debba essere contento di lavorare a un prodotto di cui è responsabile. Il nostro è un atteggiamento protettivo nei suoi confronti, e non solo“.