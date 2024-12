Piedone – Uno sbirro a Napoli 2, la seconda stagione, si farà? La nuova produzione Sky Original e Titanus Production, a metà tra l’omaggio e il sequel dei celebri film con protagonista il Commissario Rizzo, interpretato da Bud Spencer, ha visto il ritorno sulla pay tv di Salvatore Esposito, qualche anno dopo Gomorra-La Serie. E, a quanto pare, lo rivedremo ancora nei panni di Vincenzo Palmieri.

Piedone – Uno sbirro a Napoli 2 ci sarà?

Nell’attesa di avere una conferma da parte di Sky circa una seconda stagione della serie tv, già durante la conferenza stampa era stato fatto capire che l’intenzione di rendere Piedone – Uno sbirro a Napoli uno degli appuntamenti fissi della propria offerta c’è sempre stata.

Scherzando con Fabio Balsamo, interprete di Michele Noviello, Nils Hartmann (Executive Vice President Sky Studios Italia) ha dichiarato che sì, Sky avrebbe intenzione di girare una seconda stagione. Una dichiarazione fatta prima ancora della messa in onda della serie, ma che conferma che i piani per realizzare nuovi episodi ci sono.

Piedone – Uno sbirro a Napoli 2, quando esce?

Difficile stabilire quando uscirà la seconda stagione di Piedone-Uno sbirro a Napoli. Se è vero che Sky sembra aver già pensato a una nuova stagione, bisogna anche capire quando le sceneggiature saranno pronte e quando si tornerà sul set. Situazione, quest’ultima, che dipende ovviamente dalla disponibilità del cast principale.

Ad ogni modo, i nuovi episodi potrebbero essere girati già nel corso del 2025, per una messa in onda nello stesso anno oppure nel 2026. Potrebbero servire, insomma, uno o due anni per tornare a Napoli a seguire nuove avventure di Piedone.

Come finisce Piedone-Uno sbirro a Napoli?

Nell’ultimo episodio in onda lunedì 23 dicembre 2024, “Anema e core”, quando un ragazzo denuncia la scomparsa di sua madre, Vincenzo e Sonia (Silvia D’Amico) -che ormai hanno trovato un loro equilibrio- si mettono alla ricerca della donna. La loro indagine li porta in uno degli alberghi più lussuosi di Napoli. Nonostante il nuovo caso, Palmieri non riesce a pensare ad altro che alla sua vendetta su Iodice. Vincenzo è determinato a chiudere con il passato, per sempre.