Francesco Borgonovo si presenta negli studi di Piazzapulita con una mascherina Ffp2 sul volto. Una provocazione, ma anche la segnalazione di un grande punto interrogativo che poggia sulle produzioni televisive. “Sono qui con la mascherina e mi stupisco che voi non l’abbiate addosso”, esordisce il giornalista rivolgendosi agli interlocutori. “Nel Dpcm si dice che è obbligatorio tenerla nei luoghi chiusi, in questo momento state violando la legge” (qui il video).

Corrado Formigli lo stoppa subito, comprendendo le sue intenzioni: “Sì, ho capito dove vuoi andare a parare. Credo ci siano dei buchi e vuoti legislativi che dovranno essere colmati, altrimenti non puoi nemmeno fare pièce teatrale. Io penso che dentro a questo studio, dove io faccio un tampone a settimana, le distanze sono rispettate e le sanificazioni vengono fatte, non c’è alcun bisogno di usare la mascherina. Se poi vogliono farci la multa, significa che ci troviamo di fronte ad una situazione ridicola che Borgonovo ci ha segnalato”.

Borgonovo però insiste, avviando uno scontro con Valentina Petrini e Tiziana Ferrario che lo accusano di esibizionismo. “No, non sto facendo lo show – ribatte – sto dimostrando le contraddizioni del governo”. A questo punto Formigli blocca tutti, ribadendo la necessità di chiarezza sull’argomento: “Segnalo al governo che c’è un buco legislativo in questo studio. Sarebbe assurdo tenere la mascherina mentre facciamo tv”.

Il caso esplode ventiquattr’ore dopo ladecisione di Enrico Mentana di accogliere al Tg La7 il ministro Azzolina con la mascherina. Questioni di distanze ravvicinate, ha spiegato il direttore del telegiornale, che però non risultavano troppo differenti da quelle notate quotidianamente a Otto e Mezzo, L’Aria che tira o nella la stessa Piazzapulita, solo per citare altri programmi della medesima rete. Senza contare che tra meno di un mese proprio Mentana condurrà una lunghissima maratona per le elezioni Usa. Lui e gli ospiti indosseranno per otto ore consecutive la mascherina? La questione è aperta. O forse non si è mai posta.