Piazzapulita, Santoro ospite di Formigli. La ‘reunion’ dopo undici anni

Michele Santoro e Corrado Formigli di nuovo insieme. Accadrà giovedì sera a Piazzapulita, con il giornalista campano che sarà ospite del conduttore che fu suo allievo. Una vera e propria ‘reunion’ che rappresenta nel suo piccolo un evento televisivo, dal momento che i due non incrociavano professionalmente le loro strade da ben undici anni.

Santoro sarà protagonista di un lungo faccia a faccia con Formigli, che lo interpellerà sulla guerra tra Russia e Ucraina e sul ruolo dell’Europa nel confitto, per poi aprirsi al confronto con gli altri ospiti in studio.

L’anno scorso, in occasione della promozione del suo libro “Nient’altro che la verità”, Piazzapulita fu l’unico talk che non venne toccato da Santoro, capace di sbarcare addirittura a Mediaset.

L’ultima collaborazione con Formigli risale alla stagione 2010-2011, ad Annozero. L’esperienza dell’allora inviato si concluse proprio con un reportage dall’Ucraina. Formigli si recò infatti a Chernobyl per raccontare la tragedia dei bambini nati da genitori esposti alle radiazioni in seguito al disastro alla centrale nucleare del 1986.

Formigli entrò nella squadra di Santoro nel 1994, prendendo parte alla trasmissione Tempo reale. Lo seguì nell’esperienza su Italia1 a Moby Dick, per poi tornare con lui in Rai, dove nacquero titoli come Circus, Il raggio verde e Sciuscià. Complice l’editto bulgaro, nel 2003 passò a Sky Tg24. Il riavvicinamento a Santoro avvenne nel 2008, nel citato Annozero.