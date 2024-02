TvBlog lo aveva anticipato: il martedì sera di Rai 3, dopo la chiusura di Avanti Popolo, è per Petrolio, il programma di inchieste di Duilio Giammaria che torna in onda dopo essere stato trasmesso da tutte e tre le reti principali del servizio pubblico, tra prima e seconda serata. Ideato nel 2013, Petrolio si trova ora ad occupare una serata importante per Rai 3, proponendo sempre i temi legati all’attualità italiana e del mondo. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Petrolio Rai 3, puntata stasera

27 febbraio 2024

La prima puntata della nuova edizione è dedicata al racconto di come le Big Oil internazionali sapessero del rischio della emergenza climatica già cinquanta anni fa. Oggi abbiamo vissuto sulla nostra pelle gli effetti: In Italia 80.000 morti premature dovute a inquinamento e 110 miliardi di danni dovuti a eventi climatici catastrofici. Dobbiamo agire e presto. L’impegno a ridurre CO2 e gas serra, apre nuove sfide per il nostro paese e per il mondo. Dall’idrogeno al fotovoltaico quali sono le soluzioni per curare il pianeta? Di chi ci possiamo fidare?

Petrolio Rai 3, trasmissione

Petrolio, lontano dai talk show, è un programma assertivo, comunitario, pensato per il grande pubblico della televisione generalista, che si ispira alla tradizione della divulgazione e dell’inchiesta giornalistica della Rai. Duilio Giammaria interpella la comunità scientifica internazionale, attraverso i suoi più comprovati studi, gli aggiornamenti di punta e le migliori ricerche, al fine di restituire senso e ordine a questioni altrimenti poco comprensibili.

Un programma in cui reportage, inchieste e racconti di vita, seguendo una precisa linea narrativa, conducono lo spettatore – sgombrando il campo da inutili o dannose disinformazioni – alla comprensione di un fenomeno, altrimenti poco leggibile. Ogni settimana il programma propone un grande tema di attualità, nazionale e internazionale, letto attraverso un’approfondita inchiesta giornalistica.

Petrolio Rai 3, quando va in onda?

Il programma va in onda da martedì 27 febbraio 2024, alle 21:20, su Rai 3.

Petrolio Rai 3, conduttore

Alla guida del programma, fin dalla prima edizione, c’è Duilio Gianmaria, giornalista barese con una lunga carriera i Rai. Dopo aver lavorato al Tg1, ha condotto Unomattina estate, Unomattina e Mompracem – L’isola dei documentari. È autore di numerosi reportage; nel 2023 gli è stato assegnato il Premio Biagio Agnes.

Petrolio su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Petrolio in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.