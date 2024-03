Oggi, venerdì 22 marzo 2024, Myrta Merlino non condurrà Pomeriggio Cinque, il programma di infotainment di Canale 5 in onda, come di consueto, da lunedì a venerdì, dalle ore 17.

Al suo posto, com’è già capitato lo scorso febbraio quando la conduttrice si è dovuta assentare per motivi di salute, i telespettatori di Canale 5 troveranno Giuseppe Brindisi.

I motivi dell’assenza di Myrta Merlino sono stati svelati dal sito di DavideMaggio.it.

Circa un mese fa, la conduttrice ha chiesto a Mediaset due permessi, uno per oggi e l’altro per i primi di aprile, per motivi familiari. Myrta Merlino si trova a Londra, per stare insieme a sua figlia, e tornerà regolarmente alla conduzione del programma a partire da lunedì 25 marzo.

Anche Dagospia ha annunciato l’assenza della conduttrice con un flash, utilizzando, però, un tono decisamente diverso e inserendo nel discorso anche Bianca Berlinguer:

Oggi Myrta Merlino darà buca a Pomeriggio 5. Motivo? Pare che Myrta sia partita. Maga Merlino è sempre più insofferente per i dati flop della sua trasmissione e per le voci sul suo possibile sostituto a settembre. Pure Bianca Berlinguer si è data alla macchia per due giorni a Prima di Domani. Le muse di Pierdudi, in crisi d’ascolti, non si fanno scrupoli a saltare le puntate. Un modo per mandare un segnale a Mediaset?

Veronica Gentili a Pomeriggio Cinque?

Recentemente TvBlog ha pubblicato un retroscena riguardante il possibile cambio di conduzione a Pomeriggio Cinque per quanto concerne la prossima stagione.

Per quanto riguarda gli ascolti, il Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino ha registrato un calo dell’1,3% di share rispetto alla scorsa edizione condotta da Barbara D’Urso.

Alla luce di questi dati, a Mediaset si starebbe valutando, come già scritto, un cambio di conduzione.

Stando alle indiscrezioni di TvBlog, in pole position ci sarebbe Veronica Gentili, attualmente alla conduzione de Le Iene Show, in onda su Italia 1.