Il giurato, al centro di un “caso” in queste settimane, non occupa il suo posto da giurato nell’ultima puntata di questa edizione

Perché Guillermo Mariotto non è in giuria alla finale di Ballando con le Stelle? Cosa è successo

Perché Guillermo Mariotto non è presente in giuria alla finale di Ballando con le Stelle del 21 dicembre 2024? Ad inizio dell’ultima puntata della quattordicesima stagione, quando Milly Carlucci ha presentato la giuria, ha svelato il nuovo colpo di scena di questa lunga edizione ricca di sorprese.

A fianco di Selvaggia Lucarelli, infatti, manca Guillermo Mariotto, che proprio tre settimane fa si era assentato dal suo posto durante il programma a sorpresa, per poi chiedere scusa alla conduttrice e al pubblico la settimana scorsa e tornando al suo posto. Cosa che è durata poco, perché quel posto in occasione dell’ultima puntata è di nuovo vuoto.

A spiegare il motivo è stata la stessa Milly Carlucci, togliendo qualsiasi dubbio e complotto di mezzo per tutta la puntata:

“Guillermo, che per motivi di lavoro era all’estero, è caduto e si è fatto male. Sembra una boutade, invece è la verità, ci ha mandato il suo certificato, abbiamo visto che tipo di infortunio è. Sembra abbia invidia degli infortuni dei nostri ballerini, perché si è rovinato una gamba, compresi i legamenti e il muscolo”.

Un infortunio, quindi, avrebbe impedito a Mariotto di essere presente alla finale del programma di Raiuno e RaiPlay. Certo è che ci sarà chi sospetterà di questa coincidenza: durante la settimana il “caso Mariotto” era stato cavalcato da molti programmi, compreso Striscia la Notizia, che aveva sottolineato come il giudice, nella puntata scorsa, si era lasciato andare a un commento poco elegante nel dietro le quinte, con il microfono aperto.

Si era subito pensato che quel commento offensivo potesse essere rivolto a Carlucci, ma è stata lei stessa ricevendo il suo quarto Tapiro d’Oro (e lo ha ribadito oggi pomeriggio a Tv Talk) a spiegare che quell’espressione colorita dev’essere stata fatta da Mariotto per un’altra situazione che stava accadendo in quel momento, e che per quanto volgare era stata detta in tono scherzoso, in puro vernacolare.

A ribadire l’affetto di Carlucci per Mariotto, presente in giuria a Ballando con le Stelle dalla prima edizione nel 2005, è stata proprio lei, mandandogli un messaggio distensivo e augurale e con la speranza di rivederlo presto nello studio del talent show:

“Guillermo, buon Natale, ti vogliamo bene e ti aspettiamo sempre qui a braccia aperte, sei tutti noi, non c’è Ballando senza Guillermo!”.