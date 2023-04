In arrivo su Rai2 la nuova edizione di Per me, il programma branded content prodotto dalla Me Production di Elio Bonsignore e dedicato al mondo dello sport e della forma fisica. Alla conduzione sono confermati Samanta Togni e Filippo Magnini, con il guru della dieta Tisanoreica Gianluca Mech che chiederà al nutrizionista Lorenzo Cenci tutte le curiosità legate agli alimenti più salutari e il tecnico di pasticceria Giacomo Vitali, che preparerà delle colazioni light e lowcarbo, sia dolci che salate, molto semplici e gustose, svelando i valori nutrizionali di ogni pietanza e le loro proprietà benefiche. Le nuove puntata di Per me andranno in onda su Rai1 ogni sabato mattina, alle ore 9.30, a partire dal 15 aprile 2023.

Secondo quanto risulta a TvBlog, tra gli ospiti del programma ci sarà Marta Flavi, conduttrice la cui carriera è legata soprattutto al titolo Mediaset di Agenzia matrimoniale. A un anno e mezzo fa, invece, risale la partecipazione da concorrente a Ballando con le stelle.

Magnini e Togni accoglieranno anche Beppe Convertini, volto ormai di casa dalle parti della tv pubblica, dove conduce da qualche anno con successo Linea Verde, oltre che Azzurro – Storie di mare.

Ed ancora Tommaso Stanzani, il ballerino diventato popolare grazie ad Amici di Maria De Filippi e alla successiva relazione (poi terminata) con l’influencer Tommaso Zorzi (attualmente lavora a Viva Rai2).

Infine, tra i vip che prenderanno parte alle nuove puntate di Per me ci sarà Laura Freddi, che recentemente ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera che grazie al cachet ricevuto al Grande Fratello Vip un anno fa si è risollevata dopo che le sue finanze si erano prosciugate per una causa di lavoro durata 12 anni.

Gli autori che firmano Per me sono Giancarlo Anzalone, Veronica Moccia e Veronica Salvi, mentre la regia è a cura di Matteo Ricca.